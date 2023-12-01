Скандинавські майстри створили ідеальний "Гелендваген" для українських доріг (фото)

Старий "Гелендваген" набув рис новітнього Mercedes-AMG G63 4x4². Йому оновили дизайн і суттєво поліпшили позашляхові здібності.

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У Фінляндії виконали цікавий тюнінг Mercedes-Benz G-Class. Позашляховик вирішили осучаснити і підготувати до серйозного бездоріжжя. Про це повідомляє сайт Carakoom.

Власник авто захотів сучасний тридверний "Гелендваген", проте короткої версії у нинішнього покоління Mercedes G-Class немає — її припинили випускати ще 2011 року.

Передня частина взята у Mercedes-AMG G63 4x4²

Старий "Гелендваген" переробили в стилістиці нового зарядженого Mercedes-AMG G63 у позашляховому виконанні 4x4². Він отримав передню частину від сучасної моделі: йому замінили решітку радіатора і бампер, а також встановили діодні фари. Ззаду замінено ліхтарі.

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До того ж, з'явилися і позашляхові атрибути Mercedes-AMG G63 4x4². Авто оснастили портальними мостами, що істотно збільшило його кліренс. Також звертають на себе увагу шноркелі, карбонові розширювачі арок і величезні 22-дюймові диски з позашляховою гумою розміром 325/55 R22.

Позашляховик отримав шноркелі для подолання водних перешкод Ззаду замінено ліхтарі

Характеристики "Гелендвагена" поки що не розголошують. Для довідки: новий Mercedes-AMG G63 4x4² оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо на 585 к. с. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 4,6 с і розвинути 210 км/год.

До слова, нещодавно позашляховик Mercedes-AMG G63 4x4² відтворили й українські майстри.

Також Фокус повідомляв, що класичний спорткар Mercedes перетворили на електромобіль.