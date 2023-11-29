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Авто

Культове авто з фільму "Достукатися до небес" повернули на ринок у новому форматі (фото)

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Mercedes SL Pagoda став електромобілем

Спорткар Mercedes SL Pagoda перетворили на стильний електромобіль. Він отримав 300-сильний мотор і здатний проїхати 280 км без підзарядки.

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Легендарний Mercedes-Benz SL Pagoda повертається. Знамените авто з фільму "Достукатися до небес" перетворили на електромобіль і випускатимуть невеликими серіями. Про це повідомляється на сайті американської компанії Moment Motor.

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Кабріолет проходить реставрацію

Саме це ательє з Техасу і виконує тюнінг Mercedes SL Pagoda. Вона спеціалізується на реставрації класичних авто і перетворенні їх на електрокари.

За основу взято версію Mercedes 280 SL. Замість 2,8-літрової бензинової шістки потужністю 170 сил він отримав електромотор на 300 к. с. і 500 Н∙м. Це істотно поліпшило динаміку кабріолета.

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Салон зберігає вінтажний стиль

Акумуляторна батарея на 62 кВт∙год дає змогу проїхати близько 280 км без підзарядки. Також замінено гальма і рульове управління.

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Кузов і салон Mercedes 280 SL реставрують і залишають максимально автентичними. Втім, кабріолет все ж отримує сучасні прилади, кондиціонер і аудіосистему з тачскріном, але їх маскують "під старовину".

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Електрокар отримав 300-сильну установку

Електромобіль Mercedes 280 SL недешевий — 250 000 доларів. Якщо замовник уже має кабріолет, то сама переробка його на електромобіль обійдеться у 135 000 доларів.

Подібна електрифікація класики стає дедалі популярнішою останнім часом. Наприклад, цим займається і компанія Девіда Бекхема Lunaz. Нещодавно вона перетворила на електрокар класичний Aston Martin.

Також Фокус розповідав про електрифікований Ford Mustang 1964 року.