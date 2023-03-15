Легенда 60-х: Mercedes-Benz відзначає ювілей авто з фільму "Достукатися до небес" (фото)
Mercedes-Benz SL Pagoda став одним із найінноваційних та найкультовіших авто 60-х років. Серед його власників були Елвіс Преслі, Софі Лорен та Джон Леннон.
Знаменитий Mercedes-Benz Pagoda відзначає своє 60-річчя. Легендарна спортивна модель стала одним із символів свого часу та була дуже інноваційною для 60-х років. Про знамените авто розповіли на офіційному сайті німецької марки.
Кабріолет Mercedes-Benz SL W113 (саме такою є заводська назва моделі) презентували на Женевському автосалоні. Авто стало наступником одразу двох моделей – культового Mercedes 300 SL Gullwing та більш доступного 190 SL.
Для свого часу Mercedes W113 був дуже прогресивним. Це перша у світі спортивна модель, яка спроектована з урахуванням вимог безпеки – у її кузові передбачені зони деформації при ДТП.
Крім того, шестициліндрові двигуни Mercedes SL були оснащені рідким на той час упорскуванням палива. У різний час спорткару пропонували двигуни об'ємом 2,3 і 2,5 л потужністю 150 к. с., а також 2,8-літрову 170-сильну шістку. Топова версія розганялася до 100 км/год за 9 секунд і розвивала 200 км/год.
Mercedes-Benz SL комплектували 4-ступінчастою автоматичною КПП, підсилювачем керма та дисковими гальмами, що також було інноваційно для 60-х років. Салон оздобили шкірою, а за доплату пропонували кондиціонер.
Ще однією опцією моделі став знімний металевий дах на додаток до стандартного тканинного верху. Своєю формою вона нагадує китайські пагоди, і саме тому за моделлю закріпилося прізвисько Pagoda.Важливо
Відразу після дебюту спорткар Mercedes 230 SL виграв складний марафон Спа-Софія-Льєж. Протяжність перегонів склала 5000 км.
Усього до 1971 року випустили 48 912 Mercedes SL W113. Серед їхніх власників були Елвіс Преслі, Джон Леннон, Уолт Дісней, Софі Лорен, Джон Траволта, гонщики Стірлінг Мосс, Ніко Росберг та Девід Култхард. А ще саме Mercedes Pagoda став героєм культового фільму "Достукатися до небес".
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