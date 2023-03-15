Легенда 60-х: Mercedes-Benz відзначає ювілей авто з фільму "Достукатися до небес" (фото)

Mercedes-Benz SL Pagoda став одним із найінноваційних та найкультовіших авто 60-х років. Серед його власників були Елвіс Преслі, Софі Лорен та Джон Леннон.

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Знаменитий Mercedes-Benz Pagoda відзначає своє 60-річчя. Легендарна спортивна модель стала одним із символів свого часу та була дуже інноваційною для 60-х років. Про знамените авто розповіли на офіційному сайті німецької марки.

Mercedes-Benz SL презентували на Женевському автошоу 1963 року Фото: Mercedes-Benz

Кабріолет Mercedes-Benz SL W113 (саме такою є заводська назва моделі) презентували на Женевському автосалоні. Авто стало наступником одразу двох моделей – культового Mercedes 300 SL Gullwing та більш доступного 190 SL.

Топовий Mercedes 280 SL розвивав 200 км/год. Фото: Mercedes-Benz

Для свого часу Mercedes W113 був дуже прогресивним. Це перша у світі спортивна модель, яка спроектована з урахуванням вимог безпеки – у її кузові передбачені зони деформації при ДТП.

Усі двигуни Mercedes SL отримали упорскування палива Фото: Mercedes-Benz

Крім того, шестициліндрові двигуни Mercedes SL були оснащені рідким на той час упорскуванням палива. У різний час спорткару пропонували двигуни об'ємом 2,3 і 2,5 л потужністю 150 к. с., а також 2,8-літрову 170-сильну шістку. Топова версія розганялася до 100 км/год за 9 секунд і розвивала 200 км/год.

Салон кабріолету оброблений шкірою Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz SL комплектували 4-ступінчастою автоматичною КПП, підсилювачем керма та дисковими гальмами, що також було інноваційно для 60-х років. Салон оздобили шкірою, а за доплату пропонували кондиціонер.

Mercedes 230 SL виграв марафон Спа-Софія-Льєж Фото: Mercedes-Benz

Ще однією опцією моделі став знімний металевий дах на додаток до стандартного тканинного верху. Своєю формою вона нагадує китайські пагоди, і саме тому за моделлю закріпилося прізвисько Pagoda.

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Відразу після дебюту спорткар Mercedes 230 SL виграв складний марафон Спа-Софія-Льєж. Протяжність перегонів склала 5000 км.

Всього випущено 48 912 Mercedes SL W113 Фото: Mercedes-Benz

Усього до 1971 року випустили 48 912 Mercedes SL W113. Серед їхніх власників були Елвіс Преслі, Джон Леннон, Уолт Дісней, Софі Лорен, Джон Траволта, гонщики Стірлінг Мосс, Ніко Росберг та Девід Култхард. А ще саме Mercedes Pagoda став героєм культового фільму "Достукатися до небес".

Раніше Фокус повідомляв, що унікальний Mercedes 1928 року від українського дизайнера продали за 730 000 доларів.

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