Легенда 60-х: Mercedes-Benz отмечает юбилей авто из фильма "Достучаться до небес" (фото)

Mercedes-Benz SL Pagoda стал одним из самых инновационных и самых культовых авто 60-х годов. Среди его владельцев были Элвис Пресли, Софи Лорен и Джон Леннон.

Related video

Знаменитый Mercedes-Benz Pagoda празднует свое 60-летие. Легендарная спортивная модель стала одним из символов своего времени и была очень инновационной для 60-х годов. О знаменитом авто рассказали на официальном сайте немецкой марки.

Mercedes-Benz SL презентовали на Женевском автошоу 1963 года Фото: Mercedes-Benz

Кабриолет Mercedes-Benz SL W113 (именно таким является заводское название модели) презентовали на Женевском автосалоне. Авто стало преемником сразу двух моделей – культового Mercedes 300 SL Gullwing и более доступного 190 SL.

Топовый Mercedes 280 SL развивал 200 км/ч Фото: Mercedes-Benz

Для своего времени Mercedes W113 был весьма прогрессивным. Это первая в мире спортивная модель, спроектированная с учетом требований безопасности – в ее кузове предусмотрены зоны деформации при ДТП.

Все двигатели Mercedes SL получили впрыск топлива Фото: Mercedes-Benz

Кроме того, шестицилиндровые двигатели Mercedes SL были оснащены редким на то время впрыском топлива. В разное время спорткару предлагали моторы объемом 2,3 и 2,5 л мощностью 150 л. с., а также 2,8-литровую 170-сильную шестерку. Топовая версия разгонялась до 100 км/ч за 9 с и развивала 200 км/ч.

Салон кабриолета отделан кожей Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz SL комплектовали 4-ступенчатой автоматической КПП, усилителем руля и дисковыми тормозами, что также было инновационно для 60-х годов. Салон отделали кожей, а за доплату предлагали кондиционер.

Mercedes 230 SL выиграл марафон Спа-София-Льеж Фото: Mercedes-Benz

Еще одной опцией модели стала съемная металлическая крыша в добавок к стандартному тканевому верху. Своей формой она напоминает китайские пагоды и именно поэтому за моделью закрепилось прозвище Pagoda.

Важно

Элегантный стиль и гибридные двигатели: представлен новый Mercedes-Benz GLC Coupe (видео)

Сразу после дебюта спорткар Mercedes 230 SL выиграл сложный марафон Спа-София-Льеж. Протяженность гонки составила 5000 км.

Всего выпущено 48 912 Mercedes SL W113 Фото: Mercedes-Benz

Всего до 1971 года выпустили 48 912 Mercedes SL W113. Среди их владельцев были Элвис Пресли, Джон Леннон, Уолт Дисней, Софи Лорен, Джон Траволта, гонщики Стирлинг Мосс, Нико Росберг и Дэвид Култхард. А еще именно Mercedes Pagoda стал героем культового фильма "Достучаться до небес".

Ранее Фокус сообщал, что уникальный Mercedes 1928 года от украинского дизайнера продали за 730 000 долларов.

Также мы писали, что в США обнаружили капсулу времени Mercedes W124.