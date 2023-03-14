Элегантный стиль и гибридные двигатели: представлен новый Mercedes-Benz GLC Coupe (видео)

Новый Mercedes-Benz GLC Coupe сохраняет знакомый элегантный дизайн, но стал крупнее и просторнее. Все версии модели отныне являются гибридными.

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Линейка Mercedes-Benz GLC 2023 расширена – к стандартной модели и удлиненной семиместной версии присоединился купеобразный вариант. Кроссовер поступит в продажу с июля. Подробности авто раскрыли на официальном сайте немецкой марки.

У кроссовера элегантный купеобразный силуэт Фото: Mercedes-Benz

Дизайн Mercedes-Benz GLC Coupe

Как и ранее, главное отличие Mercedes-Benz GLC Coupe – его элегантный обтекаемый дизайн. У купе-кроссовера стремительный профиль с аркообразной крышей и заостренной задней частью. Кроме того, обращают на себя внимание изящные тоненькие фонари. Авто дебютировало в версии с AMG-пакетом, включающим обвес и 19-дюймовые диски вместо стандартных 18-дюймовых.

Кроссовер Mercedes-Benz GLC Coupe не только выглядит динамично – его аэродинамика хорошо проработана. Коэффициент лобового сопротивления снижен до 0,27. Авто немного подросло в размерах по сравнению с предшественником.

Задняя часть кроссовера заострена Фото: Mercedes-Benz

Габариты Mercedes-Benz GLC Coupe 2023:

длина – 4731 мм;

ширина – 1890 мм;

высота – 1605 мм;

колесная база – 2888 мм.

Салон Mercedes GLC Coupe 2023

Интерьер Mercedes GLC Coupe выполнен в духе стандартной модели, а также седана C-Class. Показания приборов выведены на дисплей, а на наклоненной центральной панели установлен большой 11,9-дюймовый тачскрин портретного формата.

На наклоненной центральной панели установлен большой дисплей Фото: Mercedes-Benz

Кроссовер стал просторнее внутри, а объем его багажника вырос до 545 л. Перечень опций пополнили камеры кругового обзора, система полуавтономного вождения, сканер отпечатков пальцев и 710-ваттная аудиосистема Burmester.

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Mercedes GLC Coupe, характеристики

Все Mercedes GLC Coupe 2023 являются гибридами. "Мягкими" 48-вольтными установками дополнили 2,0-литровые бензиновые турбомоторы мощностью 204 и 258 л. с., а также турбодизели такого же объема на 197 и 269 л. с.

Салон кроссовера стал просторнее Фото: Mercedes-Benz

Кроме того, теперь доступны сразу три подзаряжаемых гибрида – бензиновые на 313 и 381 л. с., а также 333-сильный дизельный. Все они оснащены батареей на 31,2 кВт∙ч и могут проехать 113-131 км на электротяге. Самый мощный из них стартует до 100 км/ч за 5,6 с.

Кроссовер Mercedes оснащен 9-ступенчатой автоматической КПП и полным приводом. За доплату доступны пневмоподвеска и управляемые задние колеса.

Ранее Фокус рассказывал про сверхскоростной гибрид Mercedes мощностью 880 л. с.

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