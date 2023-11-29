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Авто

Культовое авто из фильма "Достучаться до небес" вернули на рынок в новом формате (фото)

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Mercedes SL Pagoda стал электромобилем

Спорткар Mercedes SL Pagoda превратили в стильный электромобиль. Он получил 300-сильный мотор и способен проехать 280 км без подзарядки.

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Легендарный Mercedes-Benz SL Pagoda возвращается. Знаменитое авто из фильма "Достучаться до небес" превратили в электромобиль и будут выпускать небольшими сериями. Об этом сообщается на сайте американской компании Moment Motor.

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Кабриолет проходит реставрацию

Именно это ателье из Техаса и выполняет тюнинг Mercedes SL Pagoda. Она специализируется на реставрации классических авто и превращении их в электрокары.

За основу взята версия Mercedes 280 SL. Вместо 2,8-литровой бензиновой шестерки мощностью 170 сил он получил электромотор на 300 л. с. и 500 Н∙м. Это существенно улучшило динамику кабриолета.

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Салон сохраняет винтажный стиль

Аккумуляторная батарея на 62 кВт∙ч позволяет проехать около 280 км без подзарядки. Также заменены тормоза и рулевое управление.

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Кузов и салон Mercedes 280 SL реставрируют и оставляют максимально аутентичными. Впрочем, кабриолет все же получает современные приборы, кондиционер и аудиосистему с тачскрином, но их маскируют "под старину".

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Электрокар получил 300-сильную установку

Электромобиль Mercedes 280 SL недешевый – 250 000 долларов. Если заказчик уже имеет кабриолет, то сама переделка его в электромобиль обойдется в 135 000 долларов.

Подобная электрификация классики становится все популярнее в последнее время. К примеру, этим занимается и компания Дэвида Бэкхема Lunaz. Недавно она превратила в электрокар классический Aston Martin.

Также Фокус рассказывал про электрифицированный Ford Mustang 1964 года.