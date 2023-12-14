"Гелендваген" превратили в практичный дом на колесах для бездорожья (фото)

Mercedes G-Class получил палатку на крыше, а в его салоне оборудовали спальное место, кухню и санузел. "Гелендваген" сохранил внедорожные способности.

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Mercedes G-Class получил оригинальную модификацию Роскошный рамный внедорожник превратили в дом на колесах. Об этом сообщается на сайте немецкой компании Terracamper.

Внутри появилась мини-кухня

Именно эта фирма выполнила тюнинг "Гелендвагена" — проект назвали TecCrawl. Переделать внедорожник в трехместный дом на колесах можно за 11 000 евро. Mercedes G-Class выбрали благодаря его внедорожным качествам – он идеально походит для выездов на природу.

За доплату доступен переносной туалет Сзади раскладывается диван

На крыше "Гелендвагена" расположена раскладная двухместная палатка длиной 2 метра. Также можно разложить тканевый навес по периметру авто.

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Внутри появились одноместный диван-кровать и стол. Также предусмотрены небольшой холодильник, кухня с газовой плитой и набором посуды и шкафы для различной поклажи.

Автомобиль сохранил хорошие внедорожные способности

Внутри появились 20-литровый бак для воды и дополнительная литиевая батарея на 150 А∙ч. За доплату доступны дополнительные светодиодные лампы в салоне, автономный отопитель, переносной туалет и солнечные панели на крышу.

К слову, недавно также выпустили внедорожный дом на колесах на базе Mercedes Sprinter.

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