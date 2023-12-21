Люкс из 2000-х: в Украине заметили редчайший лимузин Mercedes (фото)

Лимузин Mercedes S-Class Pullman удлинен до 6,16 метров, а его салон рассчитан на семь человек. Авто собирали вручную по индивидуальным заказам.

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В Украине сфотографировали очень редкий Mercedes-Benz S-Class 2002 года в версии лимузин. Такие авто выпускались небольшими партиями и в нашей стране их всего несколько. Снимки авто появились на странице benz_of_ukraine в Instagram.

Лимузины выпускали под заказ

Mercedes S-Class Pullman (именно так называется лимузин) – не работа стороннего тюнинг-ателье. Авто собирали вручную под заказ на предприятии немецкого концерна. Существовали обычная и бронированная версия модели.

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Седан Mercedes S-Class W220 удлинен примерно на метр (до 6,16 м) за счет вставки между дверями. Это позволило сделать автомобиль семиместным.

Естественно, лимузин Mercedes S-Class оснащали очень богато. Такие авто получали минибар, монитор с DVD-плеером для задних пассажиров, мощную акустику. В отделке салона использованы кожа и дерево.

Mercedes S500 Pullman оснащен 306-сильным V8

Конкретно этот Mercedes S500 Pullman оснащен 5,0-литровым 306-сильным V8 и 5-ступенчатой автоматической КПП. Также в линейке был вариант S600 с V12 на 367 сил.

К слову, недавно опубликовали фото еще более редкого лимузина Hyundai — такое авто единственное в Украине.

Также Фокус рассказывал про уникальный пикап Mercedes S-Class.