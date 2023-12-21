Люкс із 2000-х: в Україні помітили рідкісний лімузин Mercedes (фото)

Лімузин Mercedes S-Class Pullman подовжений до 6,16 метрів, а його салон розрахований на сім осіб. Авто збирали вручну за індивідуальними замовленнями.

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В Україні сфотографували дуже рідкісний Mercedes-Benz S-Class 2002 року у версії лімузин. Такі авто випускалися невеликими партіями і в нашій країні їх лише кілька. Знімки авто з'явилися на сторінці benz_of_ukraine в Instagram.

Лімузини випускали під замовлення

Mercedes S-Class Pullman (саме так називається лімузин) — не робота стороннього тюнінг-ательє. Авто збирали вручну під замовлення на підприємстві німецького концерну. Існували звичайна та броньована версія моделі.

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Седан Mercedes S-Class W220 подовжено приблизно на метр (до 6,16 м) за рахунок вставки між дверима. Це дало змогу зробити автомобіль семимісним.

Природно, лімузин Mercedes S-Class оснащували дуже багато. Такі авто отримували мінібар, монітор з DVD-плеєром для задніх пасажирів, потужну акустику. В оздобленні салону використані шкіра і дерево.

Mercedes S500 Pullman оснащений 306-сильним V8

Саме цей Mercedes S500 Pullman оснащений 5,0-літровим 306-сильним V8 і 5-ступінчастою автоматичною КПП. Також у лінійці був варіант S600 з V12 на 367 сил.

До слова, нещодавно опублікували фото ще більш рідкісного лімузина Hyundai — таке авто єдине в Україні.

Також Фокус розповідав про унікальний пікап Mercedes S-Class.