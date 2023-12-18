Розкішна "вантажівка": Mercedes S-Class перетворили на оригінальний пікап (фото)

У Mercedes S-Class зрізано задню частину кузова і встановлено вантажний кузов. Пікап оснащений 3,5-літровим 272-сильним V6.

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В Японії з'явився дуже незвичайний Mercedes-Benz S-Class 2010 року. Представницький седан перетворили на двомісний пікап. Про це повідомляє сайт Carscoops.

У седана зрізана задня частина Фото: carscoops.com

Тюнінг Mercedes S-Class виконали місцеві японські майстри. Примітно, що седан переробляли двічі. Спочатку він став катафалком, але потім його викупили і зробили пікапом.

В анфас це звичайний Mercedes S-Class W221, але задня частина авто повністю зрізана і на її місці встановлено дерев'яний кузов. Примітно, що ліхтарі запозичені у Mercedes G-Class.

Ззаду з'явився вантажний кузов Фото: carscoops.com

У салоні передня панель і сидіння першого ряду не змінилися. В оздобленні використані шкіра і дерево, а оснащення охоплює клімат-контроль, круїз-контроль, електропривод і підігрів крісел.

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Оскільки це версія Mercedes S350, то під капотом встановлено 3,5-літровий бензиновий V6 потужністю 272 к. с. У парі з ним працює 7-ступінчаста автоматична КПП.

Салон оздоблений шкірою і деревом Фото: carscoops.com

Пробіг авто становить лише 17 000 км. Зараз унікальний пікап Mercedes планують продати за 6 мільйонів ієн ($42 200).

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