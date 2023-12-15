Німецька довговічність: старий Mercedes 90-х завівся і поїхав після 9 років простою (відео)

Mercedes E-Class W210 не виїжджав на дороги з 2013 року. Після встановлення нового акумулятора його дизельний двигун легко завівся.

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В Естонії вдалося повернути до життя Mercedes-Benz E-Class 1996 року. Останні 9 років цей седан простояв покинутим у гаражі. Відео з авто опублікували на Youtube-каналі Flexiny.

Седан без проблем завівся Фото: скриншот / YouTube

Востаннє Mercedes E-Class W210 проходив техогляд у 2013 році. Коли його відмили, то з'ясувалося, що кузов авто в непоганому стані — на ньому немає іржі і видно лише дрібні пошкодження.

Автомобіль виявився справним і безпроблемним Фото: скриншот / YouTube

Дизельний двигун Mercedes E-Class також добре зберігся. Після встановлення нового акумулятора та кількох спроб завести він ожив — не довелося виконувати навіть базове обслуговування.

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Автомобілю підкачали шини і він поїхав. Машину випробували на ґрунтовці і підвіска впоралася — вона також у непоганому стані. Також у Mercedes E-Class працює пічка.

Mercedes E-Class W210 випускали з 1994 по 2003 роки. Конкретно цей седан — Mercedes E300 CDI з рядним шестициліндровим дизелем об'ємом 3,0 л і потужністю 140 к. с. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 12,9 с і розвинути 205 км/год, а середня витрата пального становить 7,4 л/100 км.

Старі дизельні Mercedes-Benz вирізняються надійність. Нещодавно після 14 років простою на звалищі був пожвавлений Mercedes W123 1982 року.

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