Легендарна надійність: старий Mercedes завівся і поїхав після 14 років на звалищі (відео)

Старий іржавий Mercedes 240D W123 виявили покинутим на звалищі. Після нескладних маніпуляцій і невеликого ремонту його двигун ожив і седан зміг поїхати.

Related video

В Естонії змогли оживити Mercedes-Benz W123 1982 року. Німецький седан простояв 14 років на звалищі просто неба. Відео з авто опублікували на Youtube-каналі Flexiny.

Цей дизельний Mercedes 240D W123 являє собою сумне видовище. Преміальний автомобіль вкритий брудом та іржею і буквально вріс у землю. Його відбуксирували на СТО.

Автомобіль змогли оживити і він поїхав Фото: скриншот / YouTube

З'ясувалося, що востаннє Mercedes W123 проходив техогляд у 2007 році. До того ж, його використовували як донора запчастин для іншої машини.

Під капотом відсутні реле запалювання і частина проводки. Потрібні деталі встановили, також довелося відремонтувати стартер, замінити свічки розжарення і глушник.

В авто була відсутня частина деталей Фото: скриншот / YouTube

Після цього мотор почистили, залили паливо в бак, підключили новий акумулятор і він завівся. А після встановлення нового карданного вала Mercedes 240D зі звалища навіть зміг поїхати.

Важливо

Тест-драйв Subaru Crosstrek: нове ім'я, незмінні пріоритети

Слід зазначити, що Mercedes 123 вважається одним із найнадійніших авто всіх часів і народів. Існує чимало екземплярів моделі з пробігом понад мільйон кілометрів.

Mercedes W123 є предком сучасного E-Class. З 1976 по 1986 рік випущено майже 2,7 млн цих авто. Версія Mercedes 240D оснащена 2,4-літровим 72-сильним дизелем без наддуву і з 5-ступінчастою механічною КПП може розвинути 143 км/год.

Раніше Фокус розповідав про унікальний Mercedes 80-х, який продають за $750 000.

Також ми писали, що в сараї знайшли покинуте авто відомої письменниці.