Легендарная надежность: старый Mercedes завелся и поехал после 14 лет на свалке (видео)

Старый ржавый Mercedes 240D W123 обнаружили заброшенным на свалке. После несложных манипуляций и небольшого ремонта его двигатель ожил и седан смог поехать.

Related video

В Эстонии смогли оживить Mercedes-Benz W123 1982 года. Немецкий седан простоял 14 лет на свалке под открытым небом. Видео с авто опубликовали на Youtube-канале Flexiny.

Этот дизельный Mercedes 240D W123 представляет из себя печальное зрелище. Премиальный автомобиль покрыт грязью и ржавчиной и буквально врос в землю. Его отбуксировали на СТО.

Автомобиль смогли оживить и он поехал Фото: скриншот / YouTube

Выяснилось, что в последний раз Mercedes W123 проходил техосмотр в 2007 году. К тому же, его использовали как донора запчастей для другой машины.

Под капотом отсутствуют реле зажигания и часть проводки. Нужные детали установили, также пришлось отремонтировать стартер, заменить свечи накаливания и глушитель.

У авто отсутствовала часть деталей Фото: скриншот / YouTube

После этого мотор почистили, залили топливо в бак, подключили новый аккумулятор и он завелся. А после установки нового карданного вала Mercedes 240D со свалки даже смог поехать.

Важно

Тест-драйв Subaru Crosstrek: новое имя, неизменные приоритеты

Следует отметить, что Mercedes 123 считается одним из самых надежных авто всех времен и народов. Существует немало экземпляров модели с пробегом свыше миллиона километров.

Mercedes W123 является предком современного E-Class. С 1976 по 1986 год выпущено почти 2,7 млн этих авто. Версия Mercedes 240D оснащена 2,4-литровым 72-сильным дизелем без наддува и с 5-ступенчатой механической КПП может развить 143 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал про уникальный Mercedes 80-х, который продают за $750 000.

Также мы писали, что в сарае нашли заброшенное авто известной писательницы.