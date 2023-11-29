Японська якість: Toyota Camry поїхала після 15 років простою на парковці в Україні (відео)

Toyota Camry XV30 не виїжджала на дороги з 2008 року. Седан чудово зберігся і зміг легко завестися і поїхати.

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В Україні виявлено ідеально збережену Toyota Camry 2005 року. Машина 15 років простояла без руху на парковці. Відео про знахідку опублікував на своєму Youtube-каналі блогер Roma Urraco.

Автомобіль відмінно зберігся Фото: Roma Urraco

Ця Toyota Camry XV30 має пробіг лише 46 тис. км. За роки простою на підземному паркінгу вона вкрилася шаром пилу і бруду, але має дуже непоганий вигляд. Кузов седана не іржавий, та й стан шкіряного салону хороший. Оснащення охоплює клімат-контроль, CD-плеєр, електропривод сидінь і автоматичну КПП.

Шкіряний салон Toyota Camry в хорошому стані Фото: Roma Urraco Передні сидіння оснащені електроприводом Фото: Roma Urraco

Продавець авто повідомляв, що у нього вмикається запалювання, але боявся заводити двигун. Блогеру це вдалося: після підключення до акумулятора пуско-зарядного пристрою мотор легко завівся.

Двигун легко завівся і його робота не викликає нарікань Фото: Roma Urraco

Цей 3,0-літровий V6 потужністю 210 к. с. працює рівно і стабільно. Мало того, на Toyota Camry XV30 вдалося проїхатися вперше за 15 років.

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Рульове управління і підвіска Toyota Camry не викликають нарікань. У авто працюють фари, парктронік та інше електрообладнання.

Нагадаємо, що седан Toyota Camry XV30 випускали з 2001 по 2006 роки. Конкретно це авто належить до рестайлінгової версії моделі.

До слова, нещодавно блогер Roma Urraco показав ще одну капсулу часу — позашляховик Lexus GX 2007 року.

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