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Гість із 60-х: виявлено знаменитий вінтажний Ford в ідеальному стані (фото)

Ford Galaxie 500, Ford Galaxie, Ford Galaxie 1962, капсула часу
Фото: autoevolution.com | Ford Galaxie 500 простояв 48 років у гаражі

Ford Galaxie 500 простояв 48 років у гаражі і чудово зберігся. Після мийки та базового техобслуговування купе без проблем завелося.

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У США виявили ідеально збережений Ford Galaxie 1962 року. Вінтажний автомобіль виглядає як новий. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Ford Galaxie, Ford Galaxie 500, Ford Galaxie 1962, капсула часу Fullscreen
Повнорозмірне купе відмінно збереглося
Фото: autoevolution.com

Цей Ford Galaxie 500 простояв 48 років у гаражі — з 1974 по 2022 роки він не виїжджав на дороги. Утім, авто не було занедбане — про нього дбали і підтримували його в хорошому стані.

1962 Ford Galaxie, Ford Galaxie, Ford Galaxie 1962, капсула часу Fullscreen
Автомобіль оснащений 300-сильним V8
Фото: autoevolution.com

Пробіг Ford Galaxie 1962 року становить 77,2 тис. км. У купе рідні лакофарбове покриття та оздоблення салону. Крім того, збережено оригінальні килимки. Капсула часу потребувала тільки мийки, хімчистки і базового техобслуговування.

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Під капотом встановлено 6,4-літровий V8 потужністю 300 к. с. У парі з ним працює 3-ступінчаста автоматична КПП. Двигун заводиться і автомобіль їздить. Зараз Ford Galaxie 500 планують продати за $25 500.

салон Ford Galaxie, Ford Galaxie 500, Ford Galaxie 1962, капсула часу Fullscreen
У салоні збережено рідні килимки та оздоблення
Фото: autoevolution.com

Ford Galaxie — повнорозмірна модель, що випускалася з 1959 по 1974 роки і вважалася флагманом американської марки. Її комплектували двигунами потужністю до 425 к. с. Саме це купе належить до другого покоління Ford Galaxie.

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