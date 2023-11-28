Гость из 60-х: обнаружен знаменитый винтажный Ford в идеальном состоянии (фото)

Ford Galaxie 500 простоял 48 лет в гараже и превосходно сохранился. После мойки и базового техобслуживания купе без проблем завелось.

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В США обнаружили идеально сохраненный Ford Galaxie 1962 года. Винтажный автомобиль выглядит как новый. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Полноразмерное купе отлично сохранилось Фото: autoevolution.com

Этот Ford Galaxie 500 простоял 48 лет в гараже – с 1974 по 2022 годы он не выезжал на дороги. Впрочем, авто не было заброшено – о нем заботились и поддерживали его в хорошем состоянии.

Автомобиль оснащен 300-сильным V8 Фото: autoevolution.com

Пробег Ford Galaxie 1962 года составляет 77,2 тыс. км. У купе родные лакокрасочное покрытие и отделка салона. Кроме того, сохранены оригинальные коврики. Капсула времени нуждалась только в мойке, химчистке и базовом техобслуживании.

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Под капотом установлен 6,4-литровый V8 мощностью 300 л. с. В паре с ним работает 3-ступенчатая автоматическая КПП. Двигатель заводится и автомобиль ездит. Сейчас Ford Galaxie 500 планируют продать за $25 500.

В салоне сохранены родные коврики и отделка Фото: autoevolution.com

Ford Galaxie – полноразмерная модель, выпускавшаяся с 1959 по 1974 годы и считавшаяся флагманом американской марки. Ее комплектовали двигателями мощностью до 425 л. с. Конкретно это купе относится ко второму поколению Ford Galaxie.

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