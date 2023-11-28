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Авто

Гость из 60-х: обнаружен знаменитый винтажный Ford в идеальном состоянии (фото)

Ford Galaxie 500, Ford Galaxie, Ford Galaxie 1962, капсула времени
Фото: autoevolution.com | Ford Galaxie 500 простоял 48 лет в гараже

Ford Galaxie 500 простоял 48 лет в гараже и превосходно сохранился. После мойки и базового техобслуживания купе без проблем завелось.

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В США обнаружили идеально сохраненный Ford Galaxie 1962 года. Винтажный автомобиль выглядит как новый. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Ford Galaxie, Ford Galaxie 500, Ford Galaxie 1962, капсула времени Fullscreen
Полноразмерное купе отлично сохранилось
Фото: autoevolution.com

Этот Ford Galaxie 500 простоял 48 лет в гараже – с 1974 по 2022 годы он не выезжал на дороги. Впрочем, авто не было заброшено – о нем заботились и поддерживали его в хорошем состоянии.

1962 Ford Galaxie, Ford Galaxie, Ford Galaxie 1962, капсула времени Fullscreen
Автомобиль оснащен 300-сильным V8
Фото: autoevolution.com

Пробег Ford Galaxie 1962 года составляет 77,2 тыс. км. У купе родные лакокрасочное покрытие и отделка салона. Кроме того, сохранены оригинальные коврики. Капсула времени нуждалась только в мойке, химчистке и базовом техобслуживании.

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Под капотом установлен 6,4-литровый V8 мощностью 300 л. с. В паре с ним работает 3-ступенчатая автоматическая КПП. Двигатель заводится и автомобиль ездит. Сейчас Ford Galaxie 500 планируют продать за $25 500.

салон Ford Galaxie, Ford Galaxie 500, Ford Galaxie 1962, капсула времени Fullscreen
В салоне сохранены родные коврики и отделка
Фото: autoevolution.com

Ford Galaxie – полноразмерная модель, выпускавшаяся с 1959 по 1974 годы и считавшаяся флагманом американской марки. Ее комплектовали двигателями мощностью до 425 л. с. Конкретно это купе относится ко второму поколению Ford Galaxie.

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