Прообраз "Чайки": обнаружено роскошное американское авто 50-х в новом состоянии (видео)

Packard Patrician — роскошный представительский седан 50-х с двигателем V8 и автоматической КПП. Именно с этого авто в свое время была скопирована "Чайка" ГАЗ-13.

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В США нашли идеально сохраненный Packard Patrician 1956 года. Редкий премиальный седан за 67 лет проехал всего 7800 км. Об авто рассказали на Youtube-канале Classic Performance.

Роскошный седан проехал всего 7800 км Фото: скриншот / YouTube

Столь небольшой пробег обусловлен, прежде всего, тем, что последние 45 лет Packard Patrician простоял в гараже в Калифорнии. Впрочем, и до этого автомобиль мало эксплуатировался и качественно обслуживался – об этом свидетельствуют многочисленные квитанции с СТО.

Салон Packard хорошо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Packard Patrician 1956 года отлично выглядит. Его лакокрасочное покрытие и хромированные детали кузова – как новые. В салоне хорошо сохранилась отделка. Двигатель Packard легко заводится и его работа не вызывает нареканий.

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Седан Packard Patrician оснащен 6,1-литровым V8 мощностью 290 л. с. В паре с ним работает 2-ступенчатая автоматическая КПП с кнопками вместо рычага. Всего в 1956 году выпустили только 3775 таких авто.

Дизайн Packard Patrician кажется знакомым, что и неудивительно – именно с этой модели была скопирована "Чайка" ГАЗ-13. У Packard позаимствовали не только черты стиля, но и кнопочное управление коробкой-автоматом.

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