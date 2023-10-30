В Украине обнаружили 25-летнюю Honda Civic в состоянии нового авто (фото)

За 25 лет Honda Civic проехала менее 19 000 км. Автомобиль отлично сохранился и его солидный возраст ничего не выдает.

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В Украине найдена идеально сохраненная Honda Civic 1998 года. Хэтчбек С-класса выглядит как новый. Об авто рассказал на своей странице в Facebook блогер Roma Urraco, который специализируется на поиске подобных капсул времени.

Хэтчбек отлично сохранился Фото: Roma Urraco

Honda Civic эксплуатировалась не очень активно и за 25 лет проехала всего 18 900 км. Автомобиль отлично сохранился – его кузов в хорошем состоянии и без повреждений, а салон выглядит идеально. Комплектация включает подушку безопасности, электроприводы стеклоподъемников и зеркал заднего вида.

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Капсула Honda Civic 1998 года оснащена 1,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 75 л. с. В паре с ним работает 4-ступенчатая автоматическая КПП.

Салон автомобиля выглядит как новый Фото: Roma Urraco Автомобиль собран в Японии Фото: Roma Urraco

Хэтчбек относится к шестому поколению Honda Civic. Такие авто выпускали с 1996 по 2000 годы. Примечательно, что именно этот экземпляр собран в Японии (хотя большинство Civic для Европы произвели в Великобритании). Сейчас его планируют продать примерно за $10 000.

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