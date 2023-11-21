Прообраз "Чайки": виявлено розкішне американське авто 50-х у новому стані (відео)
Packard Patrician — розкішний представницький седан 50-х із двигуном V8 і автоматичною КПП. Саме з цього авто свого часу була скопійована "Чайка" ГАЗ-13.
У США знайшли ідеально збережений Packard Patrician 1956 року. Рідкісний преміальний седан за 67 років проїхав лише 7800 км. Про авто розповіли на YouТube-каналі Classic Performance.
Настільки невеликий пробіг зумовлений насамперед тим, що останні 45 років Packard Patrician простояв у гаражі в Каліфорнії. Втім, і до цього автомобіль мало експлуатували та якісно обслуговували — про це свідчать численні квитанції з СТО.
Packard Patrician 1956 року має чудовий вигляд. Його лакофарбове покриття й хромовані деталі кузова як нові. У салоні добре збереглося оздоблення. Двигун Packard легко заводиться, і його робота не викликає нарікань.
Седан Packard Patrician оснащений 6,1-літровим V8 потужністю 290 к. с. У парі з ним працює 2-ступінчаста автоматична КПП з кнопками замість важеля. Загалом у 1956 році випустили лише 3775 таких авто.
Дизайн Packard Patrician здається знайомим, що й не дивно, — саме з цієї моделі була скопійована "Чайка" ГАЗ-13. У Packard запозичили не тільки риси стилю, а й кнопкове керування коробкою-автоматом.
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