Японское качество: Toyota Camry поехала после 15 лет простоя на парковке в Украине (видео)

Toyota Camry XV30 не выезжала на дороги с 2008 года. Седан превосходно сохранился и смог легко завестись и поехать.

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В Украине обнаружена идеально сохраненная Toyota Camry 2005 года. Машина 15 лет простояла без движения на парковке. Видео о находке опубликовал на своем Youtube-канале блогер Roma Urraco.

Автомобиль отлично сохранился Фото: Roma Urraco

Эта Toyota Camry XV30 имеет пробег всего 46 тыс. км. За годы простоя на подземном паркинге она покрылась слоем пыли и грязи, но выглядит очень неплохо. Кузов седана не ржавый, да и состояние кожаного салона хорошее. Оснащение включает климат-контроль, CD-плеер, электропривод сидений и автоматическую КПП.

Кожаный салон Toyota Camry в хорошем состоянии Фото: Roma Urraco Передние сиденья оснащены электроприводом Фото: Roma Urraco

Продавец авто сообщал, что у него включается зажигание, но боялся заводить двигатель. Блогеру это удалось: после подключения к аккумулятору пуско-зарядного устройства мотор легко завелся.

Двигатель легко завелся и его работа не вызывает нареканий Фото: Roma Urraco

Этот 3,0-литровый V6 мощностью 210 л. с. работает ровно и стабильно. Мало того, на Toyota Camry XV30 удалось проехаться впервые за 15 лет.

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Рулевое управление и подвеска Toyota Camry не вызывают нареканий. У авто работают фары, парктроник и другое электрооборудование.

Напомним, что седан Toyota Camry XV30 выпускали с 2001 по 2006 годы. Конкретно это авто относится к рестайлинговой версии модели.

К слову, недавно блогер Roma Urraco показал еще одну капсулу времени — внедорожник Lexus GX 2007 года.

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