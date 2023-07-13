Старый 33-летний седан Mercedes-Benz ушел с молотка по цене нового Maybach (фото)

Всего было выпущено только 502 экземпляра Mercedes-Benz 190E Evolution II. Седан оснащен 235-сильным двигателем и разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 7,1 секунды.

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На аукционе Bring a Trailer продали культовый заряженный Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II 1990 года. За седан отдали целых 315 тысяч долларов — как за новый Mercedes-Benz Maybach S680. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Всего Mercedes-Benz построили только 502 седана 190E 2.5-16 Evolution II. Этот экземпляр был импортирован в США в мае 2023 года.

Автомобиль окрашен в цвет Blue Black Metallic. На него установлены 17-дюймовые легкосплавные колесные диски Evo II, которые обуты в шины Michelin Pilot Sport размерностью 245/40.

Автомобиль окрашен в цвет Blue Black Metallic Фото: Bring a Trailer

Evolution II является топовой версией модели 190E 2.5-16. Она отличается доработанной подвеской и модернизированным двигателем.

Автомобиль отличается характерным задним спойлером Фото: Bring a Trailer

В интерьере установлены спортивные сиденья, которые обиты черной кожей. На центральной консоли есть отделка из дерева.

Салон выполнен из черной кожи Фото: Bring a Trailer

Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II оснащен 2,5-литровым турбированным двигателем мощностью 235 л.с. и 245 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7,1 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км/ч.

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Автомобиль отлично сохранился и не нуждается в ремонте. Его пробег составляет 39 тысяч километров.

Ранее Фокус сообщал, что в США на аукционе Bring a Trailer продали клон Ferrari 250 GT California Spider 1961 года.

Также мы писали, что заряженный Mercedes 190 есть и в Киеве.