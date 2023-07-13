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Авто

Старий 33-річний седан Mercedes-Benz пішов з молотка за ціною нового Maybach (фото)

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Фото: Bring a Trailer | Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II був випущений обмеженим тиражем

Загалом було випущено тільки 502 екземпляри Mercedes-Benz 190E Evolution II. Седан оснащений 235-сильним двигуном і розганяється від 0 до 100 км/год лише за 7,1 секунди.

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На аукціоні Bring a Trailer продали культовий заряджений Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II 1990 року. За седан віддали цілих 315 тисяч доларів — як за новий Mercedes-Benz Maybach S680. Подробиці про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Загалом Mercedes-Benz побудували лише 502 седани 190E 2.5-16 Evolution II. Цей екземпляр був імпортований у США в травні 2023 року.

Автомобіль пофарбований у колір Blue Black Metallic. На нього встановлено 17-дюймові легкосплавні колісні диски Evo II, які взуті в шини Michelin Pilot Sport розмірністю 245/40.

Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II Fullscreen
Автомобіль пофарбований у колір Blue Black Metallic
Фото: Bring a Trailer

Evolution II є топовою версією моделі 190E 2.5-16. Вона відрізняється доопрацьованою підвіскою та модернізованим двигуном.

Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II Fullscreen
Автомобіль вирізняється характерним заднім спойлером
Фото: Bring a Trailer

В інтер'єрі встановлені спортивні сидіння, які оббиті чорною шкірою. На центральній консолі є оздоблення з дерева.

Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II Fullscreen
Салон виконаний з чорної шкіри
Фото: Bring a Trailer

Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II оснащений 2,5-літровим турбованим двигуном потужністю 235 к.с. і 245 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 7,1 секунди, а максимальна швидкість становить 250 км/год.

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Автомобіль відмінно зберігся та не потребує ремонту. Його пробіг становить 39 тисяч кілометрів.

Раніше Фокус повідомляв, що в США на аукціоні Bring a Trailer продали клон Ferrari 250 GT California Spider 1961 року.

Також ми писали, що заряджений Mercedes 190 є і в Києві.