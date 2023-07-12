Підроблений кабріолет Ferrari пішов з молотка за ціною справжнього суперкара (фото)
Копія Ferrari 250 GT California Spider побудована на базі BMW Z8 і оснащена двигуном від Corvette. Кузов і салон суперкара відтворили до найменших деталей.
У США на аукціоні Bring a Trailer продали клон Ferrari 250 GT California Spider 1961 року. Хоча кабріолет не оригінальний, за нього віддали 267 000 доларів — як за новий Ferrari Roma. Про це повідомляється на сайті аукціону.
Ціна підробленого суперкара доволі висока, але слід зазначити, що оригінальний Ferrari 250 GT California Spider набагато дорожчий. Загалом випущено тільки 106 таких кабріолетів і зараз їхня вартість доходить до 20 мільйонів доларів.
Копія Ferrari California Spider побудована на шасі BMW Z3 1998 року. Кузов виконаний зі склопластику і до найменших деталей повторює дизайн оригінального суперкара.
Ретельно відтворено і шкіряний салон Ferrari 250. Водночас автомобіль отримав електропривод сидінь, кондиціонер, підсилювач керма, ABS та аудіосистему Bose.
Клон Ferrari California оснащений величезним 7,0-літровим V8 на 505 к. с. від Chevrolet Corvette Z06 2007 року. У парі з ним працює 6-ступінчаста механічна КПП. Кабріолет отримав самоблокувальний диференціал і регульовані амортизатори.
Раніше Фокус повідомляв, що на аукціоні продали культове авто з фільму "Назад у майбутнє".
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