На продаж виставили рідкісний Ford Mustang легенди баскетболу (фото)

Цей Ford Mustang Saleen Mustang SSC був куплений Деннісом Родманом наприкінці 1980-х років. Автомобіль оснащений 5,0-літровим двигуном V8 потужністю 300 сил.

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На аукціон Bring a Trailer виставили спорткар Ford Mustang Saleen Mustang SSC 1989 року. Автомобіль раніше належав колишньому баскетболісту Деннісу Родману. Подробиці про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Денніс Родман зіграв 911 професійних ігор у НБА із середнім рахунком 7,3 очка за гру. Його визнали "Національним гравцем року" за версією журналу Basketball Times у 1986 році.

Цей Ford Mustang Saleen Mustang SSC був куплений Родманом наприкінці 1980-х років. Це був один з найяскравіших спорткарів своєї епохи.

Доопрацьований в ательє Saleen Ford Mustang вирізняється новим кузовним обвісом і масивним заднім спойлером. Виставлений на продаж екземпляр пофарбований у білий колір Oxford White і доповнений жовтими та сірими акцентами.

Ззаду встановлено масивний спойлер Фото: Bring a Trailer

На спорткар встановлено особливі 16-дюймові колісні диски. Також автомобіль отримав доопрацьовану підвіску.

Під капотом розташований 5,0-літровий двигун V8 потужністю 300 к.с. і 441 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 5,7 секунди.

В інтер'єрі є регульовані ківшеподібні сидіння, аудіосистема з 10 динаміками Pioneer CD і дуга безпеки. На приладовій панелі можна помітити підпис Стіва Саліна.

У Saleen сильно змінили інтер'єр спорткара Фото: Bring a Trailer

Автомобіль уже давно не належить Родману, а нинішній власник тримає його у своєму гаражі з 2007 року. Спорткар має номер 121 зі 161 випущеного авто в цій конфігурації. Пробіг становить 140 000 км.

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Торги за Ford Mustang Saleen Mustang SSC закінчуються через чотири дні. Наразі максимальна ставка за лот становить 35 000 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що в США на аукціоні продали клон Ferrari 250 GT California Spider 1961 року за 267 000 доларів.