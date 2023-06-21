На аукціоні задешево продали суперкар Ferrari суперзірки прем'єр-ліги Англії (фото)
Ferrari F430 Spider пішов з молотка за 68 670 доларів, що не так вже й дорого для цієї моделі. Автомобіль здатний розганятися до сотні всього за 4,1 секунди та розвивати швидкість 311 км/год.
У Великій Британії на аукціоні H&H Classics продали суперкар Ferrari F430 Spider 2006 року. Автомобіль належав ексгравцеві збірної Уельсу з футболу Роббі Севіджу. Про це розповіли на сайті The Sun.
Ferrari F430 Spider пішов з молотка лише за 68 670 доларів. Це на 33 000 доларів менше, ніж передбачалося виручити за це авто.
Роббі Севідж купив цей суперкар у 2006 році, коли грав за "Блекберн Роверс" у Прем'єр-лізі. Так він вирішив відсвяткувати вихід клубу до Кубка УЄФА.
Невдовзі після покупки Ferrari F430 Spider Севідж зламав ногу. Тому він рідко їздив на своєму автомобілі.
Пробіг суперкара складає 41 800 км. Він у відмінному стані та регулярно обслуговувався.Важливо
Ferrari F430 Spider пофарбований у знаменитий червоний колір Rosso Corsa. Це був лише один з безлічі дорогих автомобілів у колекції Севіджа.
Інтер'єр виконаний у бежевому та червоному кольорах. В обробці присутні алюміній та вуглецеве волокно.
Ferrari F430 Spider оснащений 4,3-літровим двигуном V8 потужністю 490 к.с. і 465 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,1 секунди, а максимальна швидкість становить 311 км/год.
Раніше Фокус писав, що у США на аукціон виставили незвичайний лімузин Ferrari 400i 1981 року.