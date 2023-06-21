На аукционе задешево продали суперкар Ferrari суперзвезды премьер-лиги Англии (фото)

Ferrari F430 Spider ушел с молотка за 68 670 долларов, что не так уж и дорого для этой модели. Автомобиль способен разгоняться до сотни всего за 4,1 секунды и развивать скорость 311 км/ч.

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В Великобритании на аукцион H&H Classics продали суперкар Ferrari F430 Spider 2006 года. Автомобиль принадлежал экс-игроку сборной Уэльса по футболу Робби Сэвиджу. Об этом рассказали на сайте The Sun.

Ferrari F430 Spider ушел с молотка всего за 68 670 долларов. Это на 33 000 долларов меньше, чем предполагалось выручить за этот авто.

Робби Сэвидж купил этот суперкар в 2006 году, когда играл за "Блэкберн Роверс" в Премьер-лиге. Так он решил отпраздновать выход клуба в Кубок УЕФА.

Вскоре после покупки Ferrari F430 Spider Сэвидж сломал ногу. Поэтому он редко ездил на своем автомобиле.

Ferrari F430 Spider окрашен в цвет Rosso Corsa Фото: H&H Classics

Пробег суперкара составляет 41 800 км. Он в отличном состоянии и регулярно обслуживался.

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Ferrari F430 Spider окрашен в знаменитый красный цвет Rosso Corsa. Это был только один из множества дорогих автомобилей в коллекции Сэвиджа.

Интерьер выполнен в бежевом и красном цветах. В отделке присутствует алюминий и углеродное волокно.

Салон авто выполнен в бежевом и красном цветах Фото: H&H Classics

Ferrari F430 Spider оснащен 4,3-литровым двигателем V8 мощностью 490 л.с. и 465 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,1 секунды, а максимальная скорость составляет 311 км/ч.

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