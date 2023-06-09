Семь мест и мощный V12: на аукцион выставлен уникальный лимузин Ferrari (фото)

Лимузин Ferrari существует в одном-единственном экземпляре. Автомобиль удлинили на 2 метра и добавили ему пару дверей.

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В США на аукцион Mecum выставили очень необычный Ferrari 400i 1981 года. Спортивное купе превратили в оригинальный лимузин. Об этом сообщает официальный сайт аукциона.

Лимузин существует в единственном экземпляре Фото: Mecum

Нередко создают лимузины в стиле Ferrari, но в данном случае речь идет о настоящем итальянском спорткаре. Его переделали в США в конце 80-х годов, потратив на это около 200 000 долларов.

Авто оснащено 340-сильным V12 Фото: Mecum

Ferrari 400i удлинили на 2 метра (до 6,8 м), добавили пару дверей и окна. Крыша лимузина отделана кожзаменителем в соответствии с модой тех лет.

Возросшие размеры позволили сделать салон Ferrari 400i семиместным. В отделке салона использована двухцветная кожа, а сзади установили комфортабельные широкие кресла.

Салон отделан двухцветной кожей Фото: Mecum

От водителя задние пассажиры могут отделиться выдвижной перегородкой. Лимузин Ferrari оснастили мощной акустикой, а со временем добавили и мониторы под потолком.

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Примечательно, что Ferrari 400i сохранил родные 4,8-литровый V12 и 3-ступенчатую автоматическую КПП. Двигатель доработали и подняли его мощность с 306 до 340 л. с.

Лимузин рассчитан на семь человек Фото: Mecum

Пробег Ferrari 400i составляет всего 24 тыс. км. Недавно лимузин прошел расширенное техобслуживание.

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