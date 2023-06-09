Сім місць та потужний V12: на аукціон виставлений унікальний лімузин Ferrari (фото)

Лімузин Ferrari існує в одному-єдиному екземплярі. Автомобіль подовжили на 2 метри та додали йому пару дверей.

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У США на аукціон Mecum виставили надзвичайно незвичайний Ferrari 400i 1981 року. Спортивне купе перетворили на оригінальний лімузин. Про це повідомляє офіційний сайт аукціону.

Лімузин існує в єдиному екземплярі Фото: Mecum

Нерідко створюють лімузини в стилі Ferrari, але в цьому випадку йдеться про справжнього італійського спорткара. Його переробили у США наприкінці 80-х років, витративши на це близько 200 000 доларів.

Авто оснащене 340-сильним V12 Фото: Mecum

Ferrari 400i подовжили на 2 метри (до 6,8 м), додали пару дверей та вікна. Дах лімузина оброблена шкірозамінником відповідно до моди тих років.

Збільшені розміри дозволили зробити салон Ferrari 400i семимісним. В обробці салону використана двоколірна шкіра, а ззаду встановили комфортабельні широкі крісла.

Салон оздоблений двоколірною шкірою Фото: Mecum

Від водія задні пасажири можуть відокремитися висувною перегородкою. Лімузин Ferrari оснастили потужною акустикою, а згодом додали монітори під стелею.

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Примітно, що Ferrari 400i зберіг рідні 4,8-літровий V12 та 3-ступінчасту автоматичну КПП. Двигун допрацювали та підняли його потужність з 306 до 340 к. с.

Лімузин розрахований на сім осіб Фото: Mecum

Пробіг Ferrari 400i складає лише 24 тис. км. Нещодавно лімузин пройшов розширене техобслуговування.

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