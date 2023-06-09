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Авто

Сім місць та потужний V12: на аукціон виставлений унікальний лімузин Ferrari (фото)

Ferrari 400i, Ferrari 400, лімузин Ferrari
Фото: Mecum | Лімузин Ferrari 400i подовжений до 6,8 м

Лімузин Ferrari існує в одному-єдиному екземплярі. Автомобіль подовжили на 2 метри та додали йому пару дверей.

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У США на аукціон Mecum виставили надзвичайно незвичайний Ferrari 400i 1981 року. Спортивне купе перетворили на оригінальний лімузин. Про це повідомляє офіційний сайт аукціону.

Ferrari 400i, Ferrari 400, лімузин Ferrari Fullscreen
Лімузин існує в єдиному екземплярі
Фото: Mecum

Нерідко створюють лімузини в стилі Ferrari, але в цьому випадку йдеться про справжнього італійського спорткара. Його переробили у США наприкінці 80-х років, витративши на це близько 200 000 доларів.

Ferrari 400i, Ferrari 400, лімузин Ferrari Fullscreen
Авто оснащене 340-сильним V12
Фото: Mecum

Ferrari 400i подовжили на 2 метри (до 6,8 м), додали пару дверей та вікна. Дах лімузина оброблена шкірозамінником відповідно до моди тих років.

Збільшені розміри дозволили зробити салон Ferrari 400i семимісним. В обробці салону використана двоколірна шкіра, а ззаду встановили комфортабельні широкі крісла.

Ferrari 400i, Ferrari 400, лімузин Ferrari Fullscreen
Салон оздоблений двоколірною шкірою
Фото: Mecum

Від водія задні пасажири можуть відокремитися висувною перегородкою. Лімузин Ferrari оснастили потужною акустикою, а згодом додали монітори під стелею.

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Примітно, що Ferrari 400i зберіг рідні 4,8-літровий V12 та 3-ступінчасту автоматичну КПП. Двигун допрацювали та підняли його потужність з 306 до 340 к. с.

Ferrari 400i, Ferrari 400, лімузин Ferrari Fullscreen
Лімузин розрахований на сім осіб
Фото: Mecum

Пробіг Ferrari 400i складає лише 24 тис. км. Нещодавно лімузин пройшов розширене техобслуговування.

Раніше Фокус повідомляв, що старий 31-річний BMW пішов із молотка за ціною нового Гелендвагена.

Також ми писали, що чемпіон "Формули-1" продає свій ексклюзивний суперкар Ferrari.