Старе 31-річне купе BMW пішло з молотка за ціною нового Гелендвагена (фото)

Автомобіль отримав безліч доробок, у тому числі новий двигун від BMW M5 E39. Інтер'єр авто також був повністю перероблений, щоб відповідати екстер'єру.

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На аукціоні Bring a Trailer продали унікальне купе BMW 850i 1992 з тюнінгом від ательє Renner Projekts. За спорткар виручили $227 000 — як за новий Mercedes-AMG G63. Подробиці про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Цей BMW 850i був модифікований у 2018 році. Доробки включають зміни зовнішнього вигляду, а також внутрішній тюнінг.

Автомобіль пофарбований у бронзовий металік. Бампера та бічні дзеркала заднього виду були взяті від моделі BMW 850CSi. Також на авто встановили люк з електроприводом, протитуманні фари та значки з логотипом Renner Projekts.

Кузов купе пофарбований у бронзовий металік Фото: Bring a Trailer

Зовнішній вигляд доповнюють нові 18-дюймові колісні диски AL13. Вони взуті у шини Michelin Pilot Sport 4S розміром 235/40 спереду та 285/35 ззаду. Кліренс став нижчим завдяки пружинам H&R та амортизаторам Bilstein.

В інтер'єрі з'явилися передні сидіння з електроприводом. Вони виконані із жовтої шкіри із зеленими акцентами. З цього ж матеріалу виготовлена обшивка панелі приладів і центральної консолі.

Більша частина салону виконана з жовтої шкіри Фото: Bring a Trailer

Під капотом розташований 4,9-літровий двигун S62 V8 BMW M5 E39. Заводська версія двигуна видає потужність 400 к.с. і 500 Нм крутного моменту.

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Автомобіль має відмінний стан, але на передньому бампері є кілька подряпин. Тахометр показує пробіг 61 155 км, але у звіті Carfax відзначається невідповідність.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціоні продали спорткар Nissan Skyline GT-R (R34) 2000 року випуску, яким керував нині покійний актор Пол Вокер у фільмі "Форсаж 4".