На продажу выставили редкий Ford Mustang легенды баскетбола (фото)

Этот Ford Mustang Saleen Mustang SSC был куплен Деннисом Родманом в конце 1980-х годов. Автомобиль оснащен 5,0-литровым двигателем V8 мощностью 300 сил.

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На аукцион Bring a Trailer выставили спорткар Ford Mustang Saleen Mustang SSC 1989 года. Автомобиль ранее принадлежал бывшему баскетболисту Деннису Родману. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Деннис Родман сыграл 911 профессиональных игр в НБА со средним счетом 7,3 очка за игру. Его признали "Национальным игроком года" по версии журнала Basketball Times в 1986 году.

Этот Ford Mustang Saleen Mustang SSC был куплен Родманом в конце 1980-х годов. Это был один из самых ярких спорткаров своей эпохи.

Доработанный в ателье Saleen Ford Mustang отличается новым кузовным обвесом и массивным задним спойлером. Выставленный на продажу экземпляр окрашен в белый цвет Oxford White и дополнен желтыми и серыми акцентами.

Сзади установлен массивный спойлер Фото: Bring a Trailer

На спорткар установлены особые 16-дюймовые колесные диски. Также автомобиль получил доработанную подвеску.

Под капотом расположен 5,0-литровый двигатель V8 мощностью 300 л.с. и 441 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,7 секунды.

В интерьере есть регулируемые ковшеобразные сиденья, аудиосистема с 10 динамиками Pioneer CD и дуга безопасности. На приборной панели можно заметить подпись Стива Салина.

В Saleen сильно изменили интерьер спорткара Фото: Bring a Trailer

Автомобиль уже давно не принадлежит Родману, а нынешний владелец держит его в своем гараже с 2007 года. Спорткар имеет номер 121 из 161 выпущенного авто в этой конфигурации. Пробег составляет 140 000 км.

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Торги за Ford Mustang Saleen Mustang SSC заканчиваются через четыре дня. Сейчас максимальная ставка за лот составляет 35 000 долларов.

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