Свыше 700 сил и брутальный дизайн: Ford выпустил самый мощный в мире рамный пикап (фото)
Новый Ford F-150 Raptor R оснащен 760-сильным компрессорным V8 и способен разогнаться до 100 км/ч менее, чем за 4 секунды. Пикап подготовлен к тяжелому бездорожью.
Линейку Ford F-150 2024 пополнил топовый заряженный вариант Raptor R. Спортивная версия прошла плановую модернизацию вслед за стандартным пикапом. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Ford.
Новый Ford F-150 Raptor R сохранил дефорсированный 5,2-литровый компрессорный V8 от Shelby GT500, но его отдачу повысили до 720 л. с. Теперь это самый мощный в мире серийный бензиновый пикап. Лишь электрические Tesla Cybertruck и Rivian R1T более производительные, но они не являются рамными.Важно
Пиковый крутящий момент остался неизменным – 868 Н∙м. С 10-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает менее 4 секунд.
Как и прежде, пикап Ford F-150 Raptor R подготовлен к серьезному бездорожью. У него усилена подвеска, увеличен клиренс, предусмотрены внедорожные 37-дюймовые шины и защита днища. Оснащение включает внедорожный круиз-контроль Trail Control и режимы для разных типов дорожного покрытия.
Отличить новый Ford F-150 Raptor R можно по измененным фарам, решетке радиатора и переднему бамперу. В салоне появилась проекция на лобовое стекло. Цена пикапа – от 111 550 долларов.
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