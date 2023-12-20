Свыше 700 сил и брутальный дизайн: Ford выпустил самый мощный в мире рамный пикап (фото)

Новый Ford F-150 Raptor R оснащен 760-сильным компрессорным V8 и способен разогнаться до 100 км/ч менее, чем за 4 секунды. Пикап подготовлен к тяжелому бездорожью.

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Линейку Ford F-150 2024 пополнил топовый заряженный вариант Raptor R. Спортивная версия прошла плановую модернизацию вслед за стандартным пикапом. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Ford.

Мощность двигателя пикапа выросла до 720 л. с. Фото: Ford

Новый Ford F-150 Raptor R сохранил дефорсированный 5,2-литровый компрессорный V8 от Shelby GT500, но его отдачу повысили до 720 л. с. Теперь это самый мощный в мире серийный бензиновый пикап. Лишь электрические Tesla Cybertruck и Rivian R1T более производительные, но они не являются рамными.

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Пиковый крутящий момент остался неизменным – 868 Н∙м. С 10-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает менее 4 секунд.

Оснащение пополнила проекция на лобовое стекло Фото: Ford

Как и прежде, пикап Ford F-150 Raptor R подготовлен к серьезному бездорожью. У него усилена подвеска, увеличен клиренс, предусмотрены внедорожные 37-дюймовые шины и защита днища. Оснащение включает внедорожный круиз-контроль Trail Control и режимы для разных типов дорожного покрытия.

Отличить новый Ford F-150 Raptor R можно по измененным фарам, решетке радиатора и переднему бамперу. В салоне появилась проекция на лобовое стекло. Цена пикапа – от 111 550 долларов.

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