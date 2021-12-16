Король дороги: представлен самый мощный и самый дорогой Ford Mustang

Всего выпустят лишь 225 900-сильных Ford Mustang Shelby GT500 KR. Версию посвятили 60-летию Shelby American.

В США презентовали новый Ford Mustang Shelby GT500 KR. Это самая экстремальная версия Mustang за всю 57-летнюю историю модели. Об этом сообщает официальный сайт Ford.

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[ + – ] Всего выпустят 225 таких купе Фото: Ford

Ford Mustang Shelby GT500 KR приурочили к 60-летию компании Shelby American. Аббревиатура KR расшифровывается как King of Road ("король дороги"). Одноименную модель Shelby выпускали еще в 1968 году.

[ + – ] Капот, крыша и антикрыло - карбоновые Фото: Ford

Shelby GT500 KR – самый мощный Ford Mustang, ведь после доработки его 5,8-литровый компрессорный V8 выдает свыше 900 л. с. Кроме того, в подвеске появились новые регулируемые пружины и стабилизаторы, а адаптивные амортизаторы перенастроены.

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Узнается новый Ford Mustang Shelby GT500 KR по карбоновым обвесу и антикрылу. Из углеволокна также выполнены крыша и капот. Установлены и особые 20-дюймовые литые диски, а салон перетянули более дорогой кожей.

[ + – ] Цена стартует с 127 895 долларов Фото: Ford

Всего выпустят только 225 таких купе, из них 180 – для США. Учитывая характеристики, цена Ford Mustang Shelby GT500 KR невысокая — стартует с 127 895 долларов. А владельцы стандартных GT500 смогут обратиться в Shelby American и примерно за 60 тыс. долларов тюнинговать свои авто до стандарта KR.

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