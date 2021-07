50 лет без Джима Моррисона из The Doors, а тайна его Ford Mustang не разгадана (фото, видео)

Спорткар Ford Mustang Shelby GT500 по прозвищу "Голубая леди" бесследно исчез в 1969 году.

Исполнилось полвека со дня смерти легендарного и скандального фронтмена рок-группы The Doors Джима Моррисона, отошедшего в мир иной в возрасте 27 лет. Ранним утром 3 июля 1971 года его бездыханное тело было обнаружено в съемной квартире в Париже, куда он приехал со своей гражданской женой Памелой Курсон. Моррисон умер от передозировки наркотиков, но где именно это произошло, до сих пор неясно: по одной из версий он скончался в туалете парижского ночного клуба, а в квартиру был доставлен уже мертвым.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Одна из самых известных фотографий Джима Моррисона

Жизнь и смерть "Короля ящериц", как назвал себя Моррисон в одной из своих песен, окутаны множеством тайн и легенд. Одна из таких запутанных историй — исчезновение принадлежавшего певцу спорткара Ford Mustang Shelby GT500, подаренному ему президентом звукозаписывающей студии Elektra Records.

335 лошадей в подарок. Mustang Shelby GT500

В начале 1967 года в США было мало рок-звезд, более ярких, чем певец и автор песен Джим Моррисон. Появившись, казалось бы, из ниоткуда, его группа The Doors стала настоящей сенсацией практически в одночасье, когда выпустила свой дебютный студийный альбом под одноименным названием.

Входящие в него композиции "Light My Fire" и "Break On Through" мгновенно стали хитами, а финальная "The End" до сих пор считается одной из самых мощных и неоднозначных песен в истории рок-музыки. Более того — "Light My Fire", выпущенная как сингл, провела три недели на первом месте в чарте BillBoard, считавшемся официальным хит-парадом Америки.

[ + – ] Композиция "Light My Fire" группы The Doors, коцертная съемка

К апрелю 1967 года альбом и сингл получили платиновый статус после продажи одного миллиона копий. Для лейбла Elektra Records, с которым тогда сотрудничала The Doors, это был первый такой успех в истории, поэтому основатель и президент компании Джек Хольцман решил преподнести каждому участнику группы подарок по их выбору. Клавишник Рэй Манзарек и гитарист Робби Кригер выбрали ультрасовременные на тот момента магнитофоны, барабанщик Джон Денсмор — породистого скакуна, а Джим Моррисон — сразу 335 "лошадей"!

Они жили под капотом только что вышедшего на американский рынок харизматичного спорткупе Ford Mustang Shelby GT500. Автомобиль, стоивший вдвое дороже обычного Мустанга, был топ-версией от придворного тюнинг-ателье Shelby. Огромный мотор V8 объемом 428 кубических дюймов (7 литров), разгон до 100 км/ч за 6,5 секунды — по меркам тогдашней Америки настоящий суперкар!

[ + – ] Ford Mustang Shelby GT500 выпуска 1967 года, по цвету кузова и отделке салона в точности повторяющий тот, который был заказан Джимом Моррисоном

Всего за время выпуска первого поколения Ford Mustang было сделано немногим более 2000 таких машин, а в 1967 модельном году — и вовсе 47! Shelby GT500 первого года выпуска отличались сдвоенными противотуманками в центре радиаторной решетки, а машина Моррисона, окрашенная в темно-синий цвет Nightmist Blue, вдобавок имела заказной интерьер из белой кожи в то время как стандартным был черный салон.

"The Blue Lady" Джима Моррисона

Джим был впечатлен автомобилем и даже дал ему собственное имя — "The Blue Lady" ("Голубая леди"), отдавая дань цвету кузова и персонажу из театрального сценария, над которым работал в то время. Однако пользовался он им всего два года, а сегодня местонахождение спорткара неизвестно. Причем о Мустанге Моррисона ходит столько же слухов, сколько о самом музыканте.

[ + – ] Джим Моррисон за рулем своего Ford Mustang Shelby GT500

Лидер The Doors славился пристрастием к алкоголю и наркотикам. По одной из версий, однажды он, уже будучи нетрезвым, отравился на Мустанге за очередной порцией выпивки в винный магазин Джила Тернера на бульваре Сансет в Лос-Анджелесе, известный как "винный магазин звезд". На подъезде к магазину Моррисон, не справившись с управлением, врезался в фонарный стол, посмеялся над повреждениями и провел остаток ночи в ближайшем баре. А когда вернулся через несколько часов, машины уже не было. В другой интерпретации этой истории Джим в ту ночь ехал на очередной концерт в клуб The Whisky A Go-Go, сделавший его знаменитым.

Другая легенда гласит, что Моррисон оставил Мустанг на стоянке в аэропорту, отправляясь в очередной концертный тур, и забыл о машине на длительное время. А когда вернулся, оказалось, что ее конфисковали как брошенную и продали с аукциона, чтобы компенсировать расходы по ее хранению.

А есть и третья версия, во многом повторяющая первую. Якобы Моррисон однажды ночью в пьяном угаре колесил по улицам Лос-Анджелеса и разбил машину неподалеку от полицейского участка. Он сбежал с места аварии, а позже его друзья забрали то, что осталось от машины еще до того, как ее обнаружила полиция.

[ + – ] Джим Моррисон за рулем Mustang Shelby GT500. Кадр из фильма "Хайвей: Американская пастораль"

Как бы то ни было, с осени 1969 года автомобиль пропал, и с тех пор никто его не видел. По воспоминаниям некоторых людей, работавших с Моррисоном в то время, Mustang мог отправиться в металлолом — что может быть правдой, если отталкиваться от третьей из приведенных версий.

Однако хочется верить, что "Голубая леди" все еще существует. Возможно, нынешний владелец спорткара не знает его истории, а, возможно, знает, но тщательно это скрывает, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Отыскать сегодня Ford Mustang Shelby GT500 Джима Моррисона через полвека после исчезновения — это как найти кусочек истории рок-н-ролла. Без сомнения, автомобиль стал бы одним из самых дорогих Мустангов из всех, когда-либо выпущенных.

Американская пастораль

Незадолго до исчезновения автомобиль засветился в короткометражном фильме "Хайвей: Американская пастораль" ("HWY: An American Pastoral"), снятом Джимом Моррисоном вместе со своими друзьями весной и летом 1969 года в пустыне Мохаве и в Лос-Анджелесе.

[ + – ] Джим Моррисон (слева) и его Mustang Shelby GT500 в фильме "Хайвей: Американская пастораль" Фото: скриншот

В этой 50-минутной экспериментальной ленте в стиле Dead Cinema Моррисон играет автостопщика-психопата, который убивает подобравшего его водителя. Сюрреализм и психоделическая атмосфера этой гнетущей короткометражки дают галлюциногенный эффект, отражая контрнастроения в тогдашней масс-культуре и мировосприятие самого фронтмена The Doors.

[ + – ] Отрывок из документального фильма "Когда ты странный: Фильм о The Doors", с востановленными кадрами оригинальной короткометражки "Хайвей: Американская пастораль"

Фильм основан на опыте Моррисона, когда он путешествовал автостопом в студенческие годы, но в большей степени вдохновлен реальной историей американского серийного убийцы Билли Кука, который в 1950–51 гг. в течение 22-дневной поездки автостопом между Миссури и Калифорнией убил шесть человек.

В свое время "Американская пастораль" так и не была доведена до конца. Фильм был показан публично лишь дважды — в 1970 году в Ванкувере и в 1993 году в Париже. Также он демонстрировался в рамках камерного показа во время визита Моррисона в Париж в 1971 году.

[ + – ] Кадр из фильма "Хайвей: Американская пастораль" Фото: скриншот

В 2009 году фильм, снятый на 35-миллиметровую пленку, был восстановлен с помощью современных технологий, а его отрывки вошли в документальную ленту "Когда ты странный: Фильм о The Doors" (When Youʼre Strange: A Film About The Doors). Расплывчатые копии оригинального артефакта можно найти на YouTube.