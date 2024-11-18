Современная классика: в Киеве засветился уникальный суперкар Ford (фото)

Суперкар Ford GT выдержан в стилистике знаменитой модели GT40 60-х годов. Купе с 550-сильным V8 способен развить 330 км/ч.

В Киеве на сервисной станции сфотографировали суперкар Ford GT. Это купе является чрезвычайно редкой моделью — в Украине зарегистрировано всего два таких автомобиля. Его фотографии опубликовали на странице supercars_ua в Instagram.

Всего с 2004 по 2006 год изготовили всего 4038 купе Ford GT. Это был первый серийный суперкар американского бренда.

550-сильное авто способно развить 330 км/ч Фото: supercars_ua

Автомобиль является современной версией знаменитого Ford GT40, который в 60-х годах четыре раза выигрывал престижные 24-часовые гонки в Ле-Мане. Именно об этом спорткаре сняли фильм "Аутсайдеры" с Кристианом Бейлом и Мэттом Дэймоном в главных ролях.

Суперкар Ford GT внешне является почти копией знаменитого предка. Низкое купе отличается клиновидным силуэтом. В ретростиле выдержан и салон автомобиля.

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Среднемоторное купе Ford GT оснащено 5,4-литровым компрессорным V8 мощностью 550 л. с. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с, а максимальная скорость составляет 330 км/ч.

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