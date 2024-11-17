Шик за $600 000: в Киеве заметили новый электрокар Rolls-Royce в интересных цветах (фото)

Электромобиль Rolls-Royce Spectre достигает 5,5 м в длину и оснащен 585-сильной установкой. Роскошное купе способно разогнаться до сотни за 4,5 с и преодолеть 515 км без подзарядки.

В Украине появилось еще одно купе Rolls-Royce Spectre. Представительский электрокар уже неоднократно видели в Киеве. Его фотографии публикуют в соцсетях.

Этот электромобиль Rolls-Royce Spectre на номерах Одесской области отличается черным матовым окрасом и отсутствием хрома. Салон купе украсили ярко-оранжевой кожей с контрастными черными акцентами, а подсветка потолка имитирует звездное небо.

Купе отличается черным матовым окрасом Фото: king_artur.ua

Напомним, что Spectre — первый электромобиль Rolls-Royce. Его цена в Украине составляет примерно 600 000 долларов.

Новый Rolls-Royce Spectre — большое 5,5-метровое купе с длинным капотом, высокой оконной линией и изогнутой крышей. Оно пришло на смену Rolls-Royce Wraith.

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Купе Rolls-Royce Spectre оснащено полноприводной двухмоторной установкой мощностью 585 л. с. и способно разогнаться до сотни за 4,5 с и развивать 250 км/ч.

Салон украсили оранжевой кожей Фото: instagram.com/vehicles.exclusive

Аккумуляторная батарея емкостью 102 кВт∙ч позволяет проехать 515 км без подзарядки. Электрокар получил пневмоподвеску, активные стабилизаторы и управляемые задние колеса.

Кстати, не так давно в Киеве видели новейший спортивный универсал BMW на 530 сил.

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