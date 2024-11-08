Семейный спорткар: в Киеве появился новейший универсал BMW мощностью более 500 сил (фото)

Спортивный BMW M3 Touring Competition M оснащен 530-сильной турбошестерней. Он способен разогнаться до сотни за 3,5 с и развить 290 км/ч.

В Киеве заметили новый BMW M3 2024 модельного года в семейной версии Touring. Это один из первых обновленных универсалов в Украине. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Этот универсал BMW M3 Touring относится к новой модификации Competition M. В Украине он стоит более 4,5 миллиона гривен.

Главное отличие BMW M3 Touring Competition M — более мощная 3,0-литровая турбошестерня, которая развивает 530 л. с. и 650 Н∙м. Спортивный универсал стал несколько быстрее: с 8-ступенчатой автоматической КПП разгон до сотни занимает 3,5 с, а максимальная скорость ограничена на 290 км/ч.

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Как и все BMW M3 Touring, вариант Competition M является полноприводным. У него доработанная подвеска и увеличенные тормоза.

Отличить новый BMW M3 Touring можно по агрессивной решетке радиатора, расширенным крыльям, обвесу и спойлеру. Также установлены 19-дюймовые диски, а сзади видны четыре выхлопные трубы.

В салоне установлены спортивные руль и кресла Фото: BMW

Салон BMW M3 Touring Competition M украсили кожей и карбоном. Универсал получил спортивные кресла и руль. Он остается практичным семейным авто с багажником объемом 500-1510 л.

Кстати, недавно в Киеве заметили еще более мощный BMW M3 2024, но в кузове седан.

Также Фокус писал, что в Украину привезли очень редкий универсал BMW 90-х.