Их выпустили всего 136: в Украину привезли уникальный заряженный BMW 90-х (фото)

Alpina B6 2.8 Touring — редкий заряженный универсал на базе BMW 3 Series E36. Авто оснащено 240-сильной шестеркой и способно разогнаться до сотни за 6,9 с.

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В Киеве сфотографировали универсал BMW 3 Series E36 в тюнинге Alpina. Авто является раритетом не только в Украине, но и во всем мире. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

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Дело в том, что универсалов BMW Alpina B6 2.8 Touring (именно таково название модели) с 1990 по 1999 год изготовили всего 136. В 90-х годах продукция Alpina еще не была массовой и обычно немецкое ателье дорабатывало седаны и купе. Конкретно это авто — 58-е в серии (об этом свидетельствует табличка с серийным номером в салоне).

Название авто намекает, что этот BMW 3 Series оснащен 2,8-литровой рядной шестеркой. Она развивает 240 л.с. и 293 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 6,9 с, а максимальная скорость ограничена на 250 км/ч. Кроме того, доработаны подвеска и тормоза универсала.

Табличка в салоне указывает на серийный номер модели Фото: Topcars UA

Интересно, что Alpina B6 2.8 Touring не очень сильно отличается от BMW 3 Series. Его можно узнать по измененным бамперам, скромному обвесу, фирменным колесным дискам и характерной графике Alpina на боковинах. В салоне установлены спортивные руль и кресла.

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