Волк в овечьей шкуре: в Харькове заметили редкий седан Audi с двигателем Lamborghini (фото)

Audi RS6 оснащен 5,0-литровым V10 твин-турбо на 580 л. с. Спортивный седан способен разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с и развить 280 км/ч.

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В Харькове сфотографировали раритетный седан Audi RS6 2010 года. Всего изготовили около 1000 этих авто. Его фотографии опубликовали на странице kharkiv_cars в Instagram.

Внешне авто мало отличается от стандартного Audi A6 Фото: kharkiv_cars

Большинство Audi RS6 традиционно являются универсалами, а вот четырехдверные версии модели всегда выпускали в меньшем количестве. Седан второго поколения (заводской индекс — С6) производился с 2008 по 2010 год.

Главная особенность Audi RS6 C6 скрывается под капотом — там установлен 5,0-литровый V10 производства Lamborghini. Версии этого мотора устанавливали на Audi R8, Lamborghini Gallardo и Huracan.

В салоне установлены спортивные кресла и руль Фото: Audi

Впрочем, двигатель Audi RS6 отличается двумя турбинами, поэтому его отдача больше — 580 л.с. и 650 Н∙м. С 6-ступенчатым автоматом разгон до 100 км/ч занимает 4,5 с, а максимальная скорость может быть ограничена на 250 или 280 км/ч.

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Конечно же, седан Audi RS6 является полноприводным и получил спортивную подвеску с адаптивными амортизаторами. За доплату для авто предлагали карбоново-керамические тормоза.

5,0-литровый V10 разработан в Lamborghini Фото: Audi

Примечательно, что заряженный седан не сильно отличается от стандартного Audi A6 — это волк в овечьей шкуре. Его выдают расширенные крылья, скромный обвес, две выхлопные трубы и 19-дюймовые диски. В салоне установлены спортивные руль и кресла, а в отделке использованы кожа Nappa и алькантара.

Кстати, недавно в Украину привезли современный Audi RS6 в лимитированной 630-сильной версии GT. Таких авто выпустили всего 660.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве видели итальянский заряженный седан с двигателем Ferrari.