Вовк в овечій шкурі: у Харкові помітили рідкісний седан Audi з двигуном Lamborghini (фото)
Audi RS6 оснащений 5,0-літровим V10 твін-турбо на 580 к. с. Спортивний седан здатен розігнатися до 100 км/год за 4,5 с і розвинути 280 км/год.
У Харкові сфотографували раритетний седан Audi RS6 2010 року. Усього виготовили приблизно 1000 цих авто. Його світлини опублікували на сторінці kharkiv_cars в Instagram.
Більшість Audi RS6 традиційно є універсалами, а от чотиридверні версії моделі завжди випускали в меншій кількості. Седан другого покоління (заводський індекс – С6) виготовляли з 2008 по 2010 рік.
Головна особливість Audi RS6 C6 ховається під капотом – там встановлено 5,0-літровий V10 виробництва Lamborghini. Версії цього мотора встановлювали на Audi R8, Lamborghini Gallardo та Huracan.
Утім, двигун Audi RS6 відрізняється двома турбінами, тому його віддача більша – 580 к. с. і 650 Н∙м. Із 6-ступінчастим автоматом розгін до 100 км/год займає 4,5 с, а максимальна швидкість може бути обмежена на 250 або 280 км/год.
Звісно ж, седан Audi RS6 є повнопривідним та отримав спортивну підвіску із адаптивними амортизаторами. За доплату для авто пропонували карбоново-керамічні гальма.
Примітно, що заряджений седан не сильно відрізняється від стандартного Audi A6 – це вовк у овечій шкурі. Його видають розширені крила, скромний обвіс, дві вихлопні труби та 19-дюймові диски. У салоні встановлені спортивні кермо та крісла, а в оздобленні використані шкіра Nappa та алькантара.
До речі, нещодавно в Україну привезли сучасний Audi RS6 у лімітованій 630-сильній версії GT. Таких авто випустили лише 660.
Також Фокус розповідав, що в Києві бачили італійський заряджений седан із двигуном Ferrari.