Вовк в овечій шкурі: у Харкові помітили рідкісний седан Audi з двигуном Lamborghini (фото)

Audi RS6 оснащений 5,0-літровим V10 твін-турбо на 580 к. с. Спортивний седан здатен розігнатися до 100 км/год за 4,5 с і розвинути 280 км/год.

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У Харкові сфотографували раритетний седан Audi RS6 2010 року. Усього виготовили приблизно 1000 цих авто. Його світлини опублікували на сторінці kharkiv_cars в Instagram.

Зовні авто мало відрізняється від стандартного Audi A6 Фото: kharkiv_cars

Більшість Audi RS6 традиційно є універсалами, а от чотиридверні версії моделі завжди випускали в меншій кількості. Седан другого покоління (заводський індекс – С6) виготовляли з 2008 по 2010 рік.

Головна особливість Audi RS6 C6 ховається під капотом – там встановлено 5,0-літровий V10 виробництва Lamborghini. Версії цього мотора встановлювали на Audi R8, Lamborghini Gallardo та Huracan.

У салоні встановлено спортивні крісла та кермо Фото: Audi

Утім, двигун Audi RS6 відрізняється двома турбінами, тому його віддача більша – 580 к. с. і 650 Н∙м. Із 6-ступінчастим автоматом розгін до 100 км/год займає 4,5 с, а максимальна швидкість може бути обмежена на 250 або 280 км/год.

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Звісно ж, седан Audi RS6 є повнопривідним та отримав спортивну підвіску із адаптивними амортизаторами. За доплату для авто пропонували карбоново-керамічні гальма.

5,0-літровий V10 розроблений в Lamborghini Фото: Audi

Примітно, що заряджений седан не сильно відрізняється від стандартного Audi A6 – це вовк у овечій шкурі. Його видають розширені крила, скромний обвіс, дві вихлопні труби та 19-дюймові диски. У салоні встановлені спортивні кермо та крісла, а в оздобленні використані шкіра Nappa та алькантара.

До речі, нещодавно в Україну привезли сучасний Audi RS6 у лімітованій 630-сильній версії GT. Таких авто випустили лише 660.

Також Фокус розповідав, що в Києві бачили італійський заряджений седан із двигуном Ferrari.