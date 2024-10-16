Суперкар для родини: в Україні створили надпотужний універсал Audi (фото)

Потужність 4,0-літрового двигуна Audi RS6 Avant збільшили до 827 сил. Універсал отримав карбонові обвіс та декор.

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У Києві засвітився тюнінгований універсал Audi RS6 Avant. Заряджене авто доопрацювали та зробили його ще швидшим. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Потужність Audi RS6 Avant підвищили до 827 сил Фото: Topcars UA

Тюнінг Audi RS6 Avant виконали в українському ательє ALANTON Performance. Доопрацювання авто цієї марки можна назвати їх спеціалізацією, адже раніше там створили 1000-сильний Audi RS Q8 та ексклюзивний кросовер для Олександра Усика.

Потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо збільшили до 827 сил. Тепер універсал Audi RS6 Avant може змагатися із суперкарами, проте залишається практичним сімейним авто з великим багажником.

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До того ж, зовнішність авто стала яскравішою. Audi RS6 Avant отримав карбонові обвіс та декор, а на даху з’явився збільшений спойлер. Також з’явилися нові колісні диски з низькопрофільною гумою Michelin Pilot Sport 4S. Ліхтарі універсала тонували.

Audi RS6 Avant пофарбували у блакитний колір. На фото видно, що блакитні вставки з’явилися в салоні на кермі та сидіннях.

До речі, нещодавно в Україну привезли лімітовану 630-сильний Audi RS6 Avant GT — найшвидший серійний універсал у світі. Таких авто випустили лише 660.

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