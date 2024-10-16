Суперкар для семьи: в Украине создали сверхмощный универсал Audi (фото)

Мощность 4,0-литрового двигателя Audi RS6 Avant увеличили до 827 сил. Универсал получил карбоновые обвес и декор.

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В Киеве засветился тюнингованный универсал Audi RS6 Avant. Заряженное авто доработали и сделали его еще быстрее. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Мощность Audi RS6 Avant повысили до 827 сил Фото: Topcars UA

Тюнинг Audi RS6 Avant выполнили в украинском ателье ALANTON Performance. Доработки авто этой марки можно назвать их специализацией, ведь ранее там создали 1000-сильный Audi RS Q8 и эксклюзивный кроссовер для Александра Усика.

Мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо увеличили до 827 сил. Теперь универсал Audi RS6 Avant может соперничать с суперкарами, однако остается практичным семейным авто с большим багажником.

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К тому же, внешность авто стала более яркой. Audi RS6 Avant получил карбоновые обвес и декор, а на крыше появился увеличенный спойлер. Также появились новые колесные диски с низкопрофильной резиной Michelin Pilot Sport 4S. Фонари универсала тонировали.

Audi RS6 Avant покрасили в голубой цвет. На фото видно, что голубые вставки появились в салоне на руле и сиденьях.

Кстати, недавно в Украину привезли лимитированную 630-сильную Audi RS6 Avant GT — самый быстрый серийный универсал в мире. Таких авто выпустили всего 660.

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