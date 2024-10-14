Побратим Porsche Macan: дебютировал новый электрокроссовер Audi с запасом хода 650 км (фото)

Электромобиль Audi Q6 e-tron Sportback отличается стремительным обтекаемым силуэтом и получил три дисплея в салоне. На выбор предложены версии мощностью от 292 до 517 сил с запасом хода до 656 км.

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Линейку Audi Q6 e-tron пополнила новая версия Sportback. Электрический куп-кроссовер презентовали на Парижском автосалоне и до конца года начнутся его продажи по цене от 65 900 евро. О нем рассказали на официальном сайте Audi.

Audi Q6 e-tron Sportback отличается обтекаемым силуэтом Фото: Audi

Sportback почти идентичен со стандартным Audi Q6 e-tron в анфас и отличается стремительным силуэтом с изогнутой аркообразной крышей и заостренным задним спойлером. Такой дизайн снизил коэффициент аэродинамики до 0,26. Все версии получили матричные фары и фонари с OLED-оптикой.

На передней панели установлены три дисплея Фото: Audi

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Салон Audi Q6 e-tron также не изменился в версии Sportback. На передней панели может быть установлено сразу три дисплея, один из которых предназначен для пассажира. К тому же, есть проекция на лобовое стекло. Объем основного багажника составляет 511-1373 л, также есть 64-литровый отсек спереди.

Объем основного багажника составляет 511-1373 л. Фото: Audi

Новый Audi Q6 Sportback e-tron построен на платформе РРЕ, которую также использует электромобиль Porsche Macan второго поколения. Со старта предложат четыре версии кроссовера:

задний привод, один мотор, 292 л. с., 7 с до 100 км/ч, максимальная скорость 210 км/ч, батарея на 83 кВт∙ч, запас хода 545 км;

задний привод, один мотор, 306 л. с., 6,6 с до 100 км/ч, максимальная скорость 210 км/ч, батарея на 100 кВт∙ч, запас хода 656 км;

полный привод, два мотора, 387 л. с., 5,9 с до 100 км/ч, максимальная скорость 210 км/ч, батарея на 100 кВт∙ч, запас хода 636 км;

полный привод, два мотора, 517 л. с., 4,3 с до 100 км/ч, максимальная скорость 230 км/ч, батарея на 100 кВт∙ч, запас хода 607 км.

Кроссовер предлагают в версиях мощностью 292-517 л.с. Фото: Audi

800-вольтовое электрооборудование поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью до 270 кВт. В таком режиме зарядка Audi Q6 e-tron Sportback на 80% занимает всего 22 минуты. Среди опций для электрокара есть пневмоподвеска.

Кстати, электромобиль Audi Q6 Sportback e-tron вскоре получит внедорожную версию. Ее заметили во время тестов.

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