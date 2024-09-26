Во время испытаний заметили таинственный электрический внедорожник Audi (фото)
Электрический кроссовер Audi Q6 e-tron Sportback подготовили к бездорожью. Автомобиль получил внедорожную резину, а его клиренс существенно увеличили.
В Германии во время тестов сфотографировали необычный электрокроссовер Audi. Он напоминает будущий Audi Q6 e-tron Sportback, однако подготовлен к бездорожью. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
Электромобиль Audi на испытаниях был в камуфляже, однако можно разглядеть обтекаемый силуэт с аркообразной крышей, как у Audi Q6 e-tron Sportback.
Вместе с тем, кроссовер Audi получил широкие внедорожные шины (для них понадобились расширители арок), а его клиренс существенно увеличен. На крыше установили багажник. Фары отличаются узором в виде клетчатого гоночного флага.Важно
Журналисты Autoevolution утверждают, что это может быть лимитированная внедорожная версия Audi Q6 e-tron Sportback — электрический аналог Porsche 911 Dakar и Lamborghini Huracan Sterrato. Его могут оснастить стандартной 517-сильной установкой с полным приводом от Audi SQ6 e-tron.
Электрокар могут презентовать в октябре на автошоу в Париже или зимой во время ралли "Дакар". Как известно, в этом году именно электрифицированный кроссовер Audi RS Q e-tron победил в этом соревновании.
Кстати, украинские мастера недавно выполнили яркий тюнинг нового Audi SQ8.
Также Фокус писал о семейном электрокроссовере от Stellantis за 36 400 евро.