Во время испытаний заметили таинственный электрический внедорожник Audi (фото)

Электрический кроссовер Audi Q6 e-tron Sportback подготовили к бездорожью. Автомобиль получил внедорожную резину, а его клиренс существенно увеличили.

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В Германии во время тестов сфотографировали необычный электрокроссовер Audi. Он напоминает будущий Audi Q6 e-tron Sportback, однако подготовлен к бездорожью. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Электромобиль Audi на испытаниях был в камуфляже, однако можно разглядеть обтекаемый силуэт с аркообразной крышей, как у Audi Q6 e-tron Sportback.

Электрокару увеличили клиренс и установили внедорожные шины Фото: autoevolution.com

Вместе с тем, кроссовер Audi получил широкие внедорожные шины (для них понадобились расширители арок), а его клиренс существенно увеличен. На крыше установили багажник. Фары отличаются узором в виде клетчатого гоночного флага.

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Журналисты Autoevolution утверждают, что это может быть лимитированная внедорожная версия Audi Q6 e-tron Sportback — электрический аналог Porsche 911 Dakar и Lamborghini Huracan Sterrato. Его могут оснастить стандартной 517-сильной установкой с полным приводом от Audi SQ6 e-tron.

Узор фар напоминает клетчатый флаг Фото: autoevolution.com

Электрокар могут презентовать в октябре на автошоу в Париже или зимой во время ралли "Дакар". Как известно, в этом году именно электрифицированный кроссовер Audi RS Q e-tron победил в этом соревновании.

Кстати, украинские мастера недавно выполнили яркий тюнинг нового Audi SQ8.

Также Фокус писал о семейном электрокроссовере от Stellantis за 36 400 евро.