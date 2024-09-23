Украинцы выполнили яркий тюнинг новейшего спортивного кроссовера Audi (фото)

Кроссовер Audi SQ8 получил обвес, спойлер на крыше и 23-дюймовые диски с низкопрофильными шинами. Салон авто украсили алькантрой и карбоном.

Related video

Во Львове сфотографировали новый Audi SQ8 2024 с тюнингом. Спортивный кроссовер доработали в Украине. Его фотографии появились на странице lviv._top._cars в Instagram.

На крыше установили карбоновый спойлер Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Тюнинг Audi SQ8 выполнило ателье ALANTON Performance. Для украинских мастеров эта модель знакома, ведь ранее они создали Audi RS Q8 мощностью более 1000 сил и доработали кроссовер Александра Усика.

Важно

В Киеве заметили новейший заряженный кроссовер Mercedes-AMG (фото)

Проект назвали Vittoria. Кроссовер Audi SQ8 получил новые карбоновые капот, обвес, зеркала и задний спойлер. К тому же, установили 23-дюймовые диски с низкопрофильной резиной размером 295/35 ZR23.

Салон Audi SQ8 украсили карбоном и алькантарой Фото: instagram.com/lviv._top_.cars Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Салон Audi SQ8 украсили алькантарой и карбоном с ярко-желтыми вставками. Кроме того, появился эксклюзивный декор вроде изображений желтого и синего колосков на центральной консоли.

Кроссовер Audi SQ8 оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо, который стандартно развивает 507 л.с. и 770 Нм. Специалисты ALANTON Performance дополнили его кастомной выхлопной системой.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украину привезли 630-сильный заряженный универсал Audi, способный развить 305 км/ч.

Также мы писали об уникальном тюнинге Mazda RX-7 от украинских мастеров.