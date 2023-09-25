Эксклюзив для чемпиона: в Украине выполнили яркий тюнинг Audi Александра Усика (видео)
Интерьер Audi RS Q8 доработали с учетом пожеланий Александра Усика. В его отделке сочетаются кожа, карбон и алькантара,также появился эксклюзивный декор.
Украинские мастера выполнили качественный тюнинг Audi RS Q8. Спортивный кроссовер принадлежит чемпиону мира по боксу Александру Усику. Об этом сообщает сайт ТопЖир.
Тюнинг Audi RS Q8 – работа ателье ALANTON Performance. Изначально доработка авто Усика планировалась в прошлом году в Харькове, однако российская ракета "Искандер" уничтожила мастерскую. В проекте взяли паузу и перенесли все работы в Киев.
Тюнинг-проект назвали The CAT Project. Дело в том, что прозвище Александра Усика – Кот. Все внимание было уделено интерьеру авто и при работе над ним учли все пожелания боксера.
Во внутренней отделке стало больше карбона, также присутствуют кожа и алькантара с ярко-зелеными акцентрами. А еще добавлена интегрированная подсветка порогов и панелей.Важно
Подголовники передних сидений украсили логотипами с буквами А и Ώ. Очевидно это отсылка к цитате из Нового завета: "Я есть Альфа и Омега, начало и конец". Сзади же на спинках сидений появились изображения кота.
Александр Усик решил купить Audi RS Q8 в 2021 году. Он не впервые дорабатывает кроссовер – ранее авто получило 23-дюймовые диски.
Audi RS Q8 – заряженная версия модели с 4,0-литровым V8 твин-турбо на 600 л. с. Авто способно разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с и развить 305 км/ч.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине создали Audi RS Q8 мощностью свыше 1000 л. с.
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