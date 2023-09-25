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Эксклюзив для чемпиона: в Украине выполнили яркий тюнинг Audi Александра Усика (видео)

Audi RS Q8, тюнинг Audi , Александр Усик, авто Усика, Audi Александра Усика
Фото: Audi | Audi RS Q8 — 600-сильный спортивный кроссовер

Интерьер Audi RS Q8 доработали с учетом пожеланий Александра Усика. В его отделке сочетаются кожа, карбон и алькантара,также появился эксклюзивный декор.

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Украинские мастера выполнили качественный тюнинг Audi RS Q8. Спортивный кроссовер принадлежит чемпиону мира по боксу Александру Усику. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Салон Audi RS Q8, Audi RS Q8, тюнинг Audi , Александр Усик, авто Усика, Audi Александра Усика Fullscreen
Салон Audi RS Q8 отделан кожей, карбоном и алькантарой
Фото: Grebenyev.Production

Тюнинг Audi RS Q8 – работа ателье ALANTON Performance. Изначально доработка авто Усика планировалась в прошлом году в Харькове, однако российская ракета "Искандер" уничтожила мастерскую. В проекте взяли паузу и перенесли все работы в Киев.

Audi RS Q8, тюнинг Audi , Александр Усик, авто Усика, Audi Александра Усика Fullscreen
Отделку разбавляют зеленые вставки
Фото: Grebenyev.Production

Тюнинг-проект назвали The CAT Project. Дело в том, что прозвище Александра Усика – Кот. Все внимание было уделено интерьеру авто и при работе над ним учли все пожелания боксера.

авто Усика, Audi RS Q8, тюнинг Audi, Александр Усик, авто Усика, Audi Александра Усика Fullscreen
На подголовниках сидений появились логотипы с буквами А и Ώ
Ауди Усика, Audi RS Q8, тюнинг Audi, Александр Усик, авто Усика, Audi Александра Усика Fullscreen
Сзади на сиденья нанесли изображения кота

Во внутренней отделке стало больше карбона, также присутствуют кожа и алькантара с ярко-зелеными акцентрами. А еще добавлена интегрированная подсветка порогов и панелей.

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Подголовники передних сидений украсили логотипами с буквами А и Ώ. Очевидно это отсылка к цитате из Нового завета: "Я есть Альфа и Омега, начало и конец". Сзади же на спинках сидений появились изображения кота.

Александр Усик решил купить Audi RS Q8 в 2021 году. Он не впервые дорабатывает кроссовер – ранее авто получило 23-дюймовые диски.

Audi RS Q8 – заряженная версия модели с 4,0-литровым V8 твин-турбо на 600 л. с. Авто способно разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с и развить 305 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине создали Audi RS Q8 мощностью свыше 1000 л. с.

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