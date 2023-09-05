Свежий дизайн и расширенное оснащение: представлены новые Audi Q8 и SQ8 2024 (фото)

Обновленный Audi Q8 поступит в продажу в Европе по цене от 93 170 долларов. Кроссовер стал технологичнее и получил несколько изменений в экстерьере.

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Кроссоверы Audi Q8 и SQ8 обновились для 2024 модельного года. Новинки получили измененный дизайн и расширенный список оснащения. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Кроссовер Audi Q8 выпускается с 2018 года. Поэтому модель нуждается в обновлении, чтобы конкурировать с соперниками.

Узнать обновленные кроссоверы можно по измененной решетке радиатора и передним фарам с новой графикой. Также были модернизированы передние бамперы обеих моделей.

Обновленный Audi Q8 получил измененную решетку радиатора Фото: Audi Audi SQ8 получил сдержанный дизайн Фото: Audi

В стандартную комплектацию входят светодиодные фары, но за доплату доступны матричная оптика HD Matrix. Она автоматически включается на скорости от 70 км/ч, а ее внешний вид можно настроить самостоятельно.

Задние фонари также были изменены. Они получили новую графику и три режима отображения.

Задние фонари стали эффективнее Фото: Audi Сзади установлены четыре выхлопных патрубка Фото: Audi

Также обновленные Audi Q8 и SQ8 доступны в трех новых цветах — Chili Red, Ascari Blue, Sakhir Gold. На выбор доступны пять вариантов оформления колесных дисков размером от 21 до 23 дюймов.

В интерьере произошло несколько изменений. Среди них улучшенная контурная подсветка и несколько новых систем безопасности.

Интерьер кроссоверов изменился лишь незначительно Фото: Audi

Audi Q8 будет доступен с 3,0-литровыми бензиновыми и дизельными двигателями мощностью от 228 до 335 л.с. и от 500 до 600 Нм крутящего момента. Они работают в паре с восьмиступенчатой АКПП и системой полного привода.

Топовая версия способна разгоняться от 0 до 100 км/ч за 5,6 секунды и развивать скорость до 250 км/ч.

Audi SQ8 предложат с 4,0-литровым турбированным двигателем V8 500 л.с. и 770 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,1 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

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Новые Audi Q8 и SQ8 2024 поступят в продажу в Европе уже в этом месяце. Начальная цена стандартного кроссовера составит 86 700 евро (93 170 долларов). За заряженную версию придется заплатить от 119 500 евро (128 400 долларов).

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