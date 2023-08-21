Audi ввели новые ограничения для российских водителей: что сделал автопроизводитель

Российским дилерам запретили доступ к программному обеспечению Audi. Также скоро владельцы автомобилей этого бренда в РФ не смогут удаленно запускать двигатели своих авто.

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Audi ограничили доступ российских дилеров к своему программному обеспечению. Теперь водители из России столкнулись с серьезными ограничениями. Об этом сообщили на сайте The Moscow Times.

Немецкие автопроизводители продолжают вводить ограничения на обновление программного обеспечения их автомобилей в РФ. Из-за этого российские водители не смогут сделать дубликаты ключей современных моделей, а также установить детали, в которых требуется программирование.

Доступ к своему программному обеспечению в России уже запретили Mercedes-Benz и BMW. Владельцев этих авто предупредили об ограничениях.

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Россиян лишили возможности удаленно управлять своими автомобилями Mercedes-Benz

Помимо этого в скором времени владельцы автомобилей Audi в России не смогут удаленно запускать двигатели своих авто, а также отслеживать уровень топлива через смартфон. Введенные против РФ санкции запрещают автопроизводителям поставлять свои модели и запасные детали для них.

Немецкие автопроизводители пока официально не прокомментировали свои решения. Тем не менее информация подтвердилась от российских дилеров.

Ранее Фокус рассказал, что французский производитель шин Michelin полностью продаст свой бизнес в России.