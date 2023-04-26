Россиян лишили возможности удаленно управлять своими автомобилями Mercedes-Benz

Mercedes-Benz вводит новые ограничения для своих российских клиентов. С 25 апреля сервис для удаленного управления автомобилем был заблокирован на территории РФ.

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В России всех владельцев автомобилей Mercedes-Benz лишили возможности пользоваться телематическим сервисом Mercedes me ID. Об этом рассказали на сайте Газета.ru.

25 апреля российские владельцы авто Mercedes-Benz получили сообщения о том, что сервис Mercedes me ID больше недоступен в РФ. Замены для этого приложения не будет.

Сервис Mercedes me ID предназначен для удаленного управления некоторыми функциями автомобилей Mercedes-Benz при помощи смартфона. Например, пользователи могли дистанционно запустить двигатель или настроить температуру климат-контроля.

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Немецкие автопроизводители показали рекордную прибыль после ухода с российского рынка

Представители Mercedes-Benz уже подтвердили эту информацию журналистам. По их словам, такое решение связано с уходом с российского рынка.

Из-за военной агрессии против Украины свои автомобили в России перестали продавать не только европейские бренды, но и Японские. Так в ноябре 2022 года Mazda продала свой завод во Владивостоке за 1 евро.

Ранее Фокус сообщал, что Porsche собираются продать все свои активы в РФ с правом обратного выкупа в течение следующих 5-10 лет.

Также мы писали, что Ford окончательно покинул российский рынок и продал все активы.