Немецкие автопроизводители показали рекордную прибыль после ухода с российского рынка

Несмотря на убытки после ухода с рынка РФ Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz и Daimler Truck отчитались о рекордных доходах в 2022 году. Также прогнозируется дальнейшее увеличение выручки в 2023 году.

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Немецкие автопроизводители Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz и Daimler Truck получили рекордную прибыль в 2022 году. Об этом рассказали на сайте DW.

Уход с российского рынка не помешал улучшить финансовые показатели для некоторых автопроизводителей. Бренды BMW и Daimler Truck принесли рекордную прибыль в 2022 году, у Mercedes-Benz — рекордно высокая норма прибыли, а у Volkswagen — рекордный размер дивидендов.

BMW сразу после вторжения России в Украину ушли из российского рынка. Несмотря на это, чистая прибыль увеличилась на целых 49% и достигла 19,6 млрд долларов.

Компания Daimler Truck, в отличие от многих других автопроизводителей не заморозила свой бизнес в РФ, а полностью покинула рынок. Из-за этого убыток составил около 210 млн евро.

За 2022 год выручка Daimler Truck составила 53,6 млрд долларов. Это на 28% больше по сравнению с показателями 2021 года.

Mercedes-Benz в 2022 году удалось увеличить количество проданных легковых автомобилей на 5%, а коммерческих авто — на 8%. Общая прибыль увеличилась на 34% (15,6 млрд долларов) в сравнении с 2021 годом. Норма прибыли при продаже легковых авто достигла 14,6%, что стало рекордом для бренда.

Volkswagen смогли нарастить объем продаж своих автомобилей в Германии, США и Китае. Это позволило выдвинуть предложение об увеличении размера дивидендов по привилегированным акциям с 7,97 долларов до рекордных 9,24 долларов.

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Также руководство Volkswagen оптимистично оценило перспективы на 2023 год. Выручку планируют увеличить на 10-15%, а глобальные объемы продаж довести с 8,3 млн до 9,5 млн автомобилей.

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