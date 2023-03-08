Немецкий производитель шин Continental продает свои активы и уходит из РФ

В компании заявили, что работают над контролируемым выходом с российского рынка в связи с российской агрессией против Украины. Процесс продажи активов находится на "продвинутой стадии".

Related video

Немецкий производитель шин Continental находится на продвинутой стадии продажи своих активов в России. Об этом компания сообщила сегодня, 8 марта.

Там заявили, что война России против Украины является причиной этого, но выход компании из российского рынка не может быть резким, это процесс.

"Мы работаем над контролируемым выходом с российского рынка. Он предполагает продажу наших бизнес-активов в России, таких как завод в Калуге. Мы здесь уже на продвинутой стадии процесса продажи, но регуляторные разрешения, необходимые для обеспечения успешного завершения соглашения, еще не получили", – рассказал Николай Сетцер, председатель правления и гендиректор Continental.

Мощность российского предприятия составляет около 4 млн шин в год, там выпускали шины под марками Continental, Gislaved и Matador.

Continental приостановила работу в Калуге из-за российской агрессии против Украины и остановила поставки своей продукции в Россию еще в марте 2022 года.

3 марта в правительстве США заявили, что в России невозможно будет купить смартфоны дороже $300. Новые санкции могут коснуться вообще всех устройств с американской электронной начинкой, а не только тех, которые производятся на территории США.

Также напомним, что в России теперь нельзя пользоваться "вражеским" софтом. Роскомнадзор уже отправил специальное предупреждение всем госорганам и организациям страны.

К слову, война России против Украины вынудила европейское сообщество ввести международные санкции против агрессора, чтобы лишить российскую экономику возможность зарабатывать деньги для продолжения военных действий. Как итог, уже в 2023 году доходы РФ от экспорта нефти и газа снизятся на 50% по сравнению с 2022 годом с прошлым годом, до отметки в 40 млрд долл. в квартал.

Тем временем, по словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, энергетические санкции, которые были введены Евросоюзом против РФ за ее агрессию против Украины, обходятся Москве в 160 млн евро в день и это давление будет только усиливаться введением новых мер.